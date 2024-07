Brusselse tentoonstelling over Diane von Fürstenberg reist door naar Los Angeles

De tentoonstelling ‘Diane von Fürstenberg: Woman in Fashion’ reist verder. De tentoonstelling die in 2023 in het Mode & Kant Museum in Brussel te zien was trekt naar Los Angeles in de Verenigde Staten. Vanaf aankomende herfst zal de tentoonstelling te zijn in het Skirball Cultural Center in de stad.

De tentoonstelling in Brussel was de eerste keer dat een tentoonstelling over ontwerper Diane von Fürstenberg werd opgezet in Europa. Het ging hier niet om een retrospectief maar om ‘een vrije interpretatie van het werk van de ontwerper’. Aanleiding voor de tentoonstelling was de vijftigste verjaardag van de iconische wikkeljurk die de ontwerper heeft ontwikkeld.

Von Fürstenberg werd in 1946 geboren als Diane Halflin in Brussel. Ze trouwde later met prins Eduard Egon von Fürstenberg.

Hoewel het concept van de tentoonstelling door reist naar Los Angeles, voegt Skirball Cultural Center ook enkele nieuwe items toe aan het overzicht. Zo zijn er nieuwe items die relateren aan Fürstenberg haar leven als dochter van een Holocaust-overlever en een vluchteling van oorlog. Er zal ingezoomd worden op hoe dit haar leven en werk heeft vormgegeven.