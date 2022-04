Chelsea Flower Show toont textieltuin van Lottie Delamain

Tuinontwerper Lottie Delamain gaat op de Britse tuinententoonstelling RHS Chelsea Flower Show de allereerste tuin aanleggen die volledig bestaat uit planten die kunnen worden gebruikt om kleding te maken of te verven, ter ondersteuning van Fashion Revolution. De tuin is in mei op de tentoonstelling te zien.

De Textile Garden for Fashion Revolution zal deel uitmaken van de nieuwe categorie 'All About Plants', samen met een aantal andere tuinen. De tuin wordt gesteund door Project Giving Back, een subsidie waarmee tuinen voor goede doelen op de RHS Chelsea Flower Show kunnen worden gefinancierd.

Met de tuin wordt aangetoond dat planten een fundamentele rol hebben gespeeld in de mode, als kleurstoffen, vezels, bloemmotieven en in de botanische folklore, en zal duurzame oplossingen laten zien door het verband tussen planten en textiel te herstellen.

Het ontwerp van de tuin is afgeleid van de structuur van textiel. Met beplanting in onderscheidende kleuren wordt de indruk van een geweven stuk stof gewekt. De planten zijn gekozen vanwege hun gebruik als vezels of textielkleurstoffen in commerciële of ambachtelijke toepassingen, en zullen worden geleverd door kwekerijen en telers uit het Verenigd Koninkrijk.

In de tuin komt ook een textielinstallatie die volledig van planten is gemaakt door leerlingen van de Headington School Oxford. Reflecterende bassins stellen de verfbaden voor waarin stoffen of vezels in natuurlijke kleurstoffen kunnen weken.

Doel van de tuin is om bezoekers te inspireren om zelf een mini-verftuin aan te leggen en te experimenteren met het verven met planten. Daarnaast moet de tuin bezoekers aanmoedigen om na te denken over de planten (of niet-planten) die ze dagelijks dragen en zichzelf de vraag te stellen: #whatsinmyclothes?

Na de Chelsea Flower Show wordt de tuin overgebracht naar de Headington School in Oxford, waar Kate Turnbull, hoofd mode en textielontwerp, een nieuwe syllabus heeft ontwikkeld die de studie van planten omvat die voor textielverven en -vezels worden gebruikt.

De tuin zal in twee delen worden herschapen, als een werkende verftuin voor de studenten textielontwerp en als een kleurenwieltuin, ontworpen om studenten in de hele school te inspireren over de ontelbare rollen die planten in ons leven spelen.

De Textile Garden for Fashion Revolution zal te zien zijn op de RHS Chelsea Flower Show van 24 tot 28 mei.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.