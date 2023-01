Collectie eigendommen van André Leon Talley wordt geveild bij Christie’s

Karakteristieke kaftans en kimono’s, kunstwerken van Andy Warhol, bonkige Chanel-sieraden en een reeks gepersonaliseerde Louis Vuitton-koffers: ze zijn onderdeel van een collectie bezittingen van wijlen André Leon Talley die vanaf vandaag bij Christie’s onder de hamer gaan. Dat is te lezen in een aankondiging op de website van het veilinghuis.

Talley was een Amerikaanse modejournalist, stilist en creatief directeur, en tevens de eerste zwarte man die de positie van creatief directeur bij de Amerikaanse Vogue bekleedde. In zijn luisterrijke carrière schreef Talley voor onder meer Vogue, Vanity Fair, Ebony, Interview en Women’s Wear Daily en bracht hij meerdere boeken uit. Hij was een vertrouweling van ontwerpers als Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent en Diana Vreeland. Talley overleed op 18 januari 2022, op 73-jarige leeftijd.

Kunstwerken en kaftans: bezittingen André Leon Talley onder de hamer

Naast zijn werk stond Talley bekend om zijn indrukwekkende verschijning. Hij kleedde zich vooral later in zijn leven in bijzonder rijke, wijdvallende jassen en mantels. Voorbeelden zijn de kaftan van goudkleurig brokaat ontworpen door Dapper Dan, de diepzwarte kaftans van Patience Torlowei en Ralph Rucci en de donkerblauwe cape van Chanel die in de online catalogus van Christie’s staan.

Ook zijn bagage was tot in de puntjes verzorgd: Louis Vuitton leverde hem koffers met zijn initialen erop, en van Hermès bezat Talley een gepersonaliseerde Birkin-tas. Ook deze staat in de veilingcatalogus.

Talley verzamelde kunst- en designobjecten, en werd ook meermaals door - al dan niet bevriende - kunstenaars en fotografen geportretteerd. Deel van de veilingcollectie zijn een portretfoto geschoten door Colin Douglas Gray, een geschilderd portret van Kim Cole Moore, en een illustratie van Talley door Lagerfeld.

De startprijzen van de 68 voorwerpen in de veilingcatalogus variëren van 300 dollar voor een stoel of fotoportret tot 200.000 dollar voor een kunstwerk van Andy Warhol. De objecten worden geveild tussen 27 januari en 16 februari 2023. De opbrengsten komen ten goede aan twee kerken, een in New York en een in Durham, North Carolina, die Talley volgens de aankondiging van Christie’s ‘nauw aan het hart lagen’.