Creatief directeur en modejournalist André Leon Talley (73) overleden

Modejournalist en creatief directeur André Leon Talley is op 18 januari overleden in New York. Hij was op dat moment 73 jaar. Het nieuws is bekendgemaakt op de Instagram-pagina van het bekende modefiguur.

Het cv van André Leon Talley is flink gevuld. Zo werkte hij lange tijd bij de Amerikaanse Vogue als creatief directeur. Hij was daar de allereerste mannelijke Afro-Amerikaanse creatief directeur. Hij schreef onder andere voor Vanity Fair, HG, Interview, Ebony en Women’s Wear Daily en was de editor bij Numero Rusland, zo is te lezen in het bericht. Daarnaast schreef hij diverse boeken waaronder Valentino, A.L.T.: A Memoir, A.L.T 365+ en Little Black Dress. Zijn meest recente memoir genaamd The Chiffon Trenches werd een bestseller.

Naast zijn schrijfwerk was het modefiguur ook artistiek directeur van Zappos Couture sinds 2014 en hield hij een plek in de raad van toezicht van de Savannah College of Art and Design. Leon Talley werd in 2020 benoemd tot Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres van de Franse republiek. In 2021 ontving hij de North Carolina Governor’s Award voor literatuur.

In zijn leven was André Leon Talley een vertrouweling van onder andere Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso, Diane von Furstenberg, Bethann Hardison en Manolo Blahnik. Diverse beroemdheden en vrienden van Leon Talley uiten dan ook hun verdriet via social media. Diane von Furstenberg schrijft onder andere dat de wereld nu minder vreugde zal kennen.

Het grote publiek leerde Leon Talley kennen toen hij verscheen in afleveringen van America’s Next Top Model. Hij was daarnaast te zien in de serie Empire en was ook te zien in Sex and the City.