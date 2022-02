De Grote Kunstshow met oeuvre Bas Kosters van 11 maart tot en met 1 mei in het theater

De Grote Kunstshow brengt het kleurrijke, geëngageerde oeuvre van modekunstenaar Bas Kosters naar het theater. Daarbij presenteert Lucas de Man het werk van Kosters - zoals mode, wandkleden, tekeningen en poppen - aan het publiek. De première is zaterdag 12 maart in Internationaal Theater Amsterdam. Daarna toert het verder naar het Stadstheater in Arnhem (19 en 20 maart), Staddschouwburg Utrecht (8 en 9 april), Parktheather Eindhoven (15 en 16 april) en Het Nationale Theater Den Haag (30 april en 1 mei), zo meldt De Grote Kunstshow in een persbericht.

Credit: Bas Kosters © Marc Deurloo via De Grote Kunstshow

De Grote Kunstshow bestaat sinds 2013 en is een initiatief van Johan Idema/ “De Kunstshow zet het klassieke museummodel op zijn kop. Wij presenteren kunstwerken in een anderhalf uur durende voorstelling met acts die verrassen, prikkelen en vermaken. Dit zet mensen aan tot een andere manier van kijken. Bas Kosters verdient een eigen editie van De Grote Kunstshow, omdat hij Nederlands meest uitgesproken modeontwerper is. Als kunstenaar heeft hij een herkenbare eigen stijl en verwerkt hij maatschappelijke en sociale kwesties in zijn werk,” aldus Idema in het persbericht.

Credit: Bas Kosters © Marc Deurloo via De Grote Kunstshow

Deze editie wordt gerealiseerd in samenwerking met Bas Kosters Studio en is mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, BNG Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds (afdelingen Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant), K.F. Hein Fonds, Gemeente Den Haag, Het Boellaardfonds, Elise Mathilde Fonds en het Fentener van Vlissingen Fonds.