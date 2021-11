Derde nummer Monument Magazine zet modelabel Oscar Suleyman in de schijnwerpers

Oscar Suleyman is een van die unieke labels die de Nederlandse modegeschiedenis hebben getekend. Het label werd in 1998 opgericht door ontwerpers Oscar Raaijmakers en Süleyman Demir. Gedurende een periode van negen jaar maakte het tweetal elf collecties en werkte het samen met internationale spelers als Bugaboo en Christian Louboutin. Hun werk kenmerkte zich door een hoge mate van verfijning en een spel met de betekenis en beeldtaal van ‘chic’.

Het label was destijds onderdeel van de ‘Dutch Wave’, een groep Nederlandse ontwerpers die internationaal furore maakte. De laatste jaren is er relatief weinig aandacht voor hun werk. Met Monument Magazine, een publicatie van Mary-Lou Berkulin en grafisch ontwerper Karen van de Kraats, moet daar verandering in komen. De afgelopen jaren verschenen al nummers over modeduo’s Rozema/Teunissen en Keupr/van Bentm. Woensdag 3 november arriveert de derde editie, over - inderdaad - Oscar Suleyman.

Het nummer bevat bijdragen van onder meer onderzoeker Aïcha Abbadi en schrijver Tatjana Almuli. Abbadi beschouwt in haar werk ‘het gebruik van bont en de effecten van de verbeeldingskracht van mode’ vanuit een ‘hedendaagse blik’, zo is in het persbericht te lezen. Almuli reflecteert op haar persoonlijke relatie met de mode-industrie.

Zoals gewoonlijk is in het nummer origineel beeldmateriaal uit het archief van het label te vinden, evenals nieuwe fotografie die speciaal voor het nummer is ontwikkeld. Voor Monument III werden replica’s van bestaande Oscar Suleyman-looks geproduceerd. Deze werden op maat gemaakt voor Almuli, model en manager van Soho House Gia Bab en actrice Nazmiye Oral. Zij werden in hun outfits vastgelegd door Woody Bos en Abel Minnée.

Monument wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Pictoright Fonds. De magazines zijn verkrijgbaar via de website van Monument Magazine en geselecteerde boekhandels in Nederland en daarbuiten.