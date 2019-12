Documentaire ‘Colette Mon Amour’ hulde aan iconische winkel

In 2020 komt de documentaire ‘Colette Mon Amour’ uit. De film werd geproduceerd in samenwerking met La Pac en Highsnobiety en werd geregisseerd door Hugues Lawson-Body. De documentaire toont de laatste zes maanden van het bestaan van de iconische Parijse conceptstore Colette, vanaf de aankondiging van de sluiting in december 2017 tot aan de laatste dag in 2018.

In de documentaire, waarvan WWD een voorproefje kreeg, komen een reeks grote namen uit de mode en popcultuur aan het woord. Zo worden onder andere Pharrell Williams, Virgil Abloh en Kanye West geïnterviewd, maar uiteindelijk draait alles om Colette-oprichtster Colette Roussaux en haar dochter Sarah Andelman. Het was Andelman die de creatieve leiding had en hoofdinkoper was, waardoor Colette een absolute trendsetter werd. Zoals Williams in de documentaire zegt: “Colette was de plek waar je naartoe ging als je de toekomst wilde kopen.”

Lawson-Body neemt de kijker mee achter de schermen van Colette. De mensen die er werkten, waarvan sommigen ooit zomaar binnen wandelden en om een baan vroegen, en de samenwerkingen met kunstenaars, muzikanten en modeontwerpers staan centraal. Men ziet bijvoorbeeld hoe een van de laatste evenementen van de winkel, een tentoonstelling samengesteld door Saint Laurent, binnen 48 uur tot stand kwam op de eerste verdieping.

Colette Roussaux besloot na twintig jaar de deuren van haar winkel te sluiten, terwijl de omzet jaar op jaar bleef groeien. Zo boekte Colette in 2016 nog een omzet van 28 miljoen euro, en steeg deze in 2017 naar 35 miljoen euro. Volgens Roussaux wilde ze gezien haar leeftijd stoppen en de winkel op het hoogtepunt sluiten. “Met de opkomst van het internet en alle nieuwe manieren van consumeren wilde ik niet toezien hoe de winkel langzamerhand leger zou worden en achteruit zou gaan, niet na al het harde werk dat we erin hadden gestopt. Ik heb ook niet genoeg tijd met mijn kinderen kunnen doorbrengen. Dat wil ik niet voor Sarah,” vertelt ze in de documentaire.