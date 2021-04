Filling Pieces viert tienjarig bestaan met documentaire ‘Bridging the Gap’

Beeld: documentaireposter ‘Bridging the Gap’ en Guillaume Philibert Chin, via Filling Pieces

Van een eerste schoen in een garage in Heemskerk naar winkels in zo’n beetje alle grote modesteden: Guillaume Philibert Chin heeft een lange weg afgelegd om van sneaker- en modemerk Filling Pieces een internationaal succes te maken. Inmiddels bestaat het merk tien jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum verschijnt vandaag de documentaire ‘Bridging the Gap: 10 Years of Filling Pieces’, waarin Philibert Chin zijn verhaal deelt. De documentaire is vanaf vandaag onder meer te zien op het Youtube-kanaal van Filling Pieces.

De documentaire is een viering van Filling Pieces als een merk dat bruggen slaat tussen luxe en streetwear, en tussen mensen, culturen en disciplines als mode en muziek. Tegelijkertijd is de film niet alleen maar een feestje: er komen ook serieuze maatschappelijke kwesties aan bod, zoals mentale gezondheid en discriminatie, stress en burn-outs. ‘Bridging the Gap’ is een persoonlijke documentaire, waarin Philibert Chin niet alleen als ondernemer wordt geportretteerd, maar ook als vriend, zoon en echtgenoot.

Tien jaar bruggen slaan: documentaire vertelt ondernemersverhaal van oprichter Filling Pieces

In 2009 ontwierp Philibert Chin de eerste Filling Pieces-sneaker. “In die tijd waren mooie en luxe schoenen ontzettend duur. Ik wilde met het ontwerp van mijn eerste schoen, de Low Top, de kloof tussen high-end fashion en streetwear mode verkleinen en mooie, luxe schoenen toegankelijk maken voor iedere groep in de samenleving,” zo schrijft de oprichter en ontwerper in een persbericht. “Deze missie is altijd het uitgangspunt geweest binnen mijn bedrijf en de keuzes die ik als ondernemer en ontwerper heb gemaakt. Ik vind het ontzettend mooi om terug te kijken en het tienjarig bestaan van Filling Pieces te vieren, maar ik kan ook niet wachten op wat de toekomst mij brengt!”

Voor de nabije toekomst staat er al het een en ander op de planning: vandaag openen ook de flagshipstore en het nieuwe hoofdkantoor van Filling Pieces in Amsterdam. Het merk heeft al zo’n vijftig verkooppunten in Nederland, waaronder een eigen satellite store - maar daar komt nu dus een grote eigen winkel bij. De flagshipstore is niet alleen een verkooppunt voor de kleding, schoenen en accessoires van het merk, maar is ook bedoeld als ontmoetingsplek voor de Filling Pieces-community. Daarnaast zullen er evenementen worden georganiseerd, zoals workshops en paneldiscussies met culturele en sociale thema’s.