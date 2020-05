Beste carrière-tip ooit ontvangen: Guillaume Philibert vertelt

Iedereen heeft wel een quote of een carrière-tip die ze hebben gehad, die ze altijd bij blijft. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? In deze nieuwe rubriek gaat FashionUnited in gesprek. Deze aflevering: Guillaume Philibert, oprichter en creatief directeur van Filling Pieces

Welke tip is je altijd bijgebleven?

“Het is een hele cliché uitspraak: ‘trust the proces’. Ik ben van nature heel ongeduldig. Ik studeerde bijvoorbeeld architectuur, dat heb ik wel afgemaakt, maar tijdens mijn studie had ik al door dat architectuur een lang proces heeft. Ik wil een product meteen kunnen maken bij architectuur duurt dat lang. Iemand vertelde mij toen dat ik het proces moet vertrouwen en hoe ouder ik word en hoe verder ik kom op mijn carrièrepad, hoe meer ik mij realiseer hoe belangrijk het is. Dat je vertrouwen hebt in het feit dat het uiteindelijk goed komt en dat het proces waar je doorheen gaat niet alleen belangrijk is om te leren maar ook om meer voldoening te halen uit de successen en wat je leert.”

Hoe heeft het advies doorgewerkt in je carrière en je huidige werk?

“Om een voorbeeld te noemen - in de tien jaar dat we nu Filling Pieces doen hebben we super veel geleerd - we hebben ook veel fouten gemaakt. Heel veel van de fouten die we hebben gemaakt komen omdat we dingen soms overhaasten. We zijn bijvoorbeeld begonnen als schoenenmerk en zijn kleding gaan doen. Daar zit een heel ander proces achter, kleding is heel anders dan schoenen. Verschillende werelden.”

“Kleding en schoenen zijn gelijk in het feit dat je het allebei draagt en dat je de core values van het merk in beide producten zitten. Maar het ontwerpproces, het ontwikkelingsproces en het productieproces zijn gewoon ontzettend anders. Wij hadden meteen een verwachtingspatroon: als wij kleding gaan doen, dan gaat het meteen aanslaan. Het proces heeft uiteindelijk veel langer geduurd. Niet alleen het ontwerpen en het maken, maar ook dat mensen bewust waren dat we kleding hadden en dat ze het concept begrepen. Ik vergelijk het met een automerk dat ook motoren gaat maken - het betekent niet dat het meteen succesvol wordt.”

“Op die manier ben ik heel erg bewust geworden dat het proces heel erg belangrijk is. En ook dat wanneer het lukt, de voldoening vele malen groter is.”

Wat is je tip voor anderen?

“Stand for something or fall for anything.” Geloof in jezelf en ga uit van je eigen kracht. Je kan namelijk niet iedereen pleasen of gelukkig maken. Het gaat erom dat jij in jezelf vertrouwt en dat je gelukkig bent, want ik denk dat daar de meest geniale ideeën uit komen.”

“In het begin wilde we met Filling Pieces iedereen bereiken, dat elk blad over ons zou schrijven en dat elke buyer ons zou inkopen. Nu volgens we ons gevoel en staan we duidelijk ergens voor. We hebben inmiddels een following die ons cool vindt, een community. Het is echt belangrijk dat je ergens voor staat en dat je iedereen wil pleasen. Dat kun je toepassen op merkniveau, maar ook bij ondernemerschap en als mens.”

Een P.S. van Guillaume

Voordat we het gesprek afsluiten wil Guillaume nog een laatste punt aanhalen. “Het enige dat ik nog wil zeggen rondom de Covid-19 situatie tegen andere ondernemers: Als er dingen niet goed waren in je businessmodel, dan is nu het moment om te veranderen. Nu is je cue. Als je organisatie groot is en je wil dingen anders doen, of je product was raar, nu is je moment. Iedereen begrijpt hoe deze situatie is en dat het nu de tijd is om te veranderen. De mensen die dat nu niet willen doen, gaan straks na het virus hard onderuit. Ik geloof dat we een bepaalde kant op bewegen die goed is voor iedereen en het is nu de tijd om te veranderen voor het goede.”

Beeld: Via Guillaume Philibert/Filling Pieces