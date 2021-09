Finaleplek voor TextielMuseum bij Europese museumprijs

Het TextielMuseum in Tilburg heeft een finaleplek behaald in de race voor de European Museum Academy. Hoewel het TextielMuseum in de top drie belandde, ging de prijs uiteindelijk naar het Futurium in Berlijn, aldus het persbericht.

Het TextielMuseum werd uit 28 Europese musea gekozen als een van de drie finalisten vanwege de vernieuwende en eigentijdse wijze waarop het museum erfgoed toegankelijk en relevant weet te maken. De European Museum Academy award is dan ook een Europese prijs voor innovatieve musea en tentoonstellingen op het gebied van 20- en 21ste eeuwse geschiedenis, technologie, industrie en wetenschap. De award wordt jaarlijks uitgereikt.

“Het TextielMuseum is een van de meest dynamische Nederlandse musea in zijn soort,” aldus het juryrapport. “Het zet cultureel erfgoed in om te bouwen aan een sterke lokale gemeenschap, vanuit de verrijking van een zeer diverse culturele bevolking. Het is een museum van makers, van ontwerpers en van experts op het gebied van het ambacht, dat het publiek aanmoedigt om zelf όόk aan de slag te gaan en creatief te zijn. Het museum weet een universele industrie nieuw leven in te blazen door expliciet te focussen op duurzaamheid, klimaat, gelijkheid, creativiteit, onderwijs, vakmanschap, en dat alles bovendien in aansprekende werkplaats- en museale settings.”

Op dit moment zijn in het museum de tentoonstellingen De Nieuwe Zonderlingen en Makersgeheimen te zien. Vanaf dit weekend is ook Long Live Fashion open voor publiek.