In beeld: Dit is de allerlaatste tentoonstelling van Fashion for Good ‘What Comes Around Goes Around’

Fashion for Good onthulde eerder deze maand haar nieuwe strategie. Onderdeel daarvan is de sluiting van het museum dat wordt omgetoverd tot een multifunctionele ruimte en een co-working space. Als ode aan het museum toont Fashion for Good een laatste expositie die vol in het teken staat van circulariteit. FashionUnited brengt op uitnodiging een bezoek aan de persopening van ‘What Goes Around Comes Around’ en brengt de tentoonstelling in beeld.

“Bitterzoet”, zo noemt een geëmotioneerde Anne-Ro Dubos-Klevant Groen, de communicatiemanager, de laatste Fashion for Good-tentoonstelling in haar openingswoord. Met ‘What goes around comes around’ duikt de duurzame mode-organisatie voor een laatste keer in het onderwerp ‘circulariteit’, want wat betekent dat nou eigenlijk écht? “Circulariteit betekent tegenwoordig heel veel, maar tegelijkertijd ook helemaal niks”, vertelt Sophie van Duren, een van de curatoren. De onduidelijke definitie zorgt ervoor dat men zoek raakt in een wereld waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden. Want, hoe pak je, als individu, duurzaamheid of circulariteit goed aan?

Als antwoord toont ‘What Goes Around Comes Around’ het werk van diverse ontwerpers die bekendstaan om hun liefde voor duurzaamheid. De expositie moet een zorgstructuur [alle dimensies bij elkaar die eraan bijdragen om optimaal van iets te kunnen profiteren, red.] bieden en is geïnspireerd op het ‘Circles of Influence-model’ van Stephen Covey’s.

Wie de tentoonstelling binnenstapt, wordt begeleid door roze, gele en oranje cirkels op de vloer die de weg naar de creaties leiden. De cirkels staan voor drie dimensies (op volgorde van kleur: individu, gemeenschap en industrie) die tonen hoe ontwerpers op hun eigen niveau verantwoordelijkheid en invloeden markeren hoe zij een impact proberen te maken. Fashion for Good probeert hiermee de bezoeker in het dagelijks leven wegwijs te maken in de circulaire wereld.

‘What Goes Around Comes Around’ zoekt antwoord op hoe te fungeren in een wereld met circulaire normen en waarden

Sophie van Duren en Alyxandra Westwood openen de tentoonstelling op de eerste verdieping van Fashion for Good. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Atelier Reservé. Credits: Elzo Bonam

Na de opening wordt het publiek geleid naar het werk van Atelier Reservé, ook wel bekend als Reservé Boys. De creatie, Necessary, wordt ondersteund met een korte film waarin duidelijk wordt dat circulariteit voor hen betekent dat kledingstukken noodzakelijk zijn voor onze samenleving in zowel de breedste als de nauwste zin.

Een close-up van een onderdeel van Necessary, Atelier Reservé. Credits: Elzo Bonam

In dezelfde zaal staan creaties van onder anderen Ronald van der Kemp, Marga Weimans en Botter. Credits: Elzo Bonam

‘Wonderland Mineral Dress’ van Marga Weimans. Credits: Elzo Bonam

Het werk van Marga Weimans toont duidelijk het individuele aspect. De ‘Wonderland Mineral Dress’ besteedt aandacht aan circulariteit en culturele duurzaamheid door kennis uit te wisselen met verschillende gemeenschappen. De jurk toont het werk van diverse Turkse handwerksters uit Rotterdam Zuid.

De creaties van Patchwork Family. Credits: Elzo Bonam

Op de begane grond staat Patchwork Family geëxposeerd met acht verschillende creaties, gemaakt door acht ontwerpers. De oprichters van Patchwork Family leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd. Ze werkten samen in een atelier én bezochten hier en daar gezamenlijk een feestje. Hun familiale band wordt hier opnieuw in beeld gebracht. Patchwork Family’s visie op circulariteit? Die omschrijven ze als ‘holistisch’, omdat iedere ontwerper een eigen visie op het begrip heeft.

Close-up van een creatie van Patchwork Family. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Close-up van een creatie van Patchwork Family. Credits: Elzo Bonam

Close-up van een creatie van Patchwork Family. Credits: Elzo Bonam

‘What Goes Around Comes Around’ is te zien in het Fashion for Good museum van 27 januari tot en met 5 juni 2024.