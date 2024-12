Jan-Jan Van Essche toont 'Khayal - A Time and Place for Everything' in MoMu Antwerpen

De in Antwerpen geboren modeontwerper Jan-Jan Van Essche leidt FashionUnited rond door zijn tentoonstelling Khayal - A Time and Place for Everything in het ModeMuseum Antwerpen (MoMu). De expositie op de begane grond toont niet alleen looks uit de lente-zomercollectie 2025, maar biedt ook inzicht in Van Essche’s tijdrovende en ethische ontwerpstijl.

De tien gecureerde looks weerspiegelen de kern van Van Essche’s visie: kritische dialogen over modecultuur en kleding.

Jan-Jan Van Essche toont 'Khayal - A Time and Place for Everything'

Van Essche vindt dat kleding in de huidige modecultuur vaak de bewegingsvrijheid en zelfexpressie van de drager beperkt. Daarom maken Van Essche en zijn team kleding die zich om het lichaam van de drager vormt en geen 'traditionele' codes rondom geslacht, lichaam of leeftijd kent.

Meerdere keren tijdens de rondleiding door Khayal - A Time and Place for Everything benadrukt Van Essche het belang van de drager van zijn kleding. “Mijn kleding is gemaakt om gedragen te worden”, zegt Van Essche. “In een museale context verliezen de kledingstukken echter hun levendigheid.” Als gastconservator was Van Essche nauw betrokken bij het concept en de presentatie van de kledingstukken.

Om die levendigheid terug te brengen, koos hij voor poppen van gerecyclede stoffen en hout, met een ademende en beweeglijke uitstraling.

Van Essche bouwt zijn gelaagde silhouetten op uit verschillende kledingstukken Credits: MoMu

Van Essche werkt sinds 2010 samen met de Belgische breiwerkspecialist Cousy Credits: MoMu

De levendigheid komt ook naar voren in de combinatie van stijlcodes, zoals een kaki parka met een wit overhemd. Wat de collectie samenbindt is de opvallende diepblauwe kleur, verkregen door een langzaam verf- en oxidatieproces met natuurlijk gefermenteerde indigo. “Het kost enorm veel tijd om deze kleur blauw te vinden,” legt Van Essche uit.

Twee van de creaties in de tentoonstelling vallen bij binnenkomst meteen op door hun uitzonderlijk zachte en soepele textuur, ook het resultaat van tijdrovende, complexe technieken.

Van Essche in MoMu Antwerpen Credits: MoMu

Blauw van natuurlijk indigo (kleurstof) Credits: MoMu

Van Essche heeft een voorkeur voor handgeweven textiel Credits: MoMu

Van Essche onderstreept dat hij alles - van het breien tot verven - gelukkig niet alleen doet. Voor gebreide kleding werkt hij bijvoorbeeld al meer dan tien jaar samen met de Belgische breispecialist Cousy. Hij werkt ook samen met Lamine Diouf, een weefkunstenaar uit Senegal waar hij een langdurige samenwerking mee heeft. Zelfs de muziek die je hoort tijdens de tentoonstelling wordt gemaakt in samenwerking met getalenteerde vrienden, benadrukt hij.

De tentoonstelling Khayal - A Time and Place for Everything is open voor interpretatie. Het is echter duidelijk dat Van Essche een alternatief idee laat zien van wat mode zou kunnen zijn. Mode, vaak verbonden met snelheid, zou kunnen gaan over idealen als vrijheid en een goede samenwerking. Allemaal ideeën die tijd kosten.

Khayal - A Time and Place for Everything is vanaf 7 december 2024 tot en met 8 juni 2025 te aanschouwen in het ModeMuseum Antwerpen.