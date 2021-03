Kijken: Deze vier mode-ontwerpen van studenten komen in de tentoonstelling ‘Mode op de bon’ in Vught

Studenten van de mbo-opleiding, Junior Stylist, uit ‘s Hertogenbosch kregen de kans om een van hun ontwerpen te tonen in de tentoonstelling ‘Mode op de bon’ in Kamp Vught. Uit 23 studenten die meededen aan de wedstrijd, hebben vier een plek gekregen in de expositie.De jury koos vier ontwerpen uit die een plek hebben gekregen in de expositie, zo staat in het persbericht. FashionUnited kondigde in [eerdere berichtgeving] https://fashionunited.nl/nieuws/cultuur/tentoonstelling-mode-op-de-bon-reist-door-naar-nationaal-monument-kamp-vught/2021022448510 de tentoonstelling al aan.

De studenten ontworpen een kledingstuk aan de hand van de thema’s: mode van toen, improviseren, nationale feestrok en hergebruik. De jury bestond uit Francisco van Benthem (modelabel HACKED BY), Yasmina Ajbilou (House of Useless), conservator Karlien Metz van het Verzetsmuseum Amsterdam en Cecile Post, educatief medewerker van Nationaal Monument Kamp Vught.

Expositie verdeeld in vier thema’s

Djedi Fresco ontwierp een pak voor vrouwen voor de categorie, mode van toen. Vrouwen hadden in de oorlog een gebrek aan panty’s en gingen daarom broeken dragen. De studente maakte gebruik van een parachutestof. “Een parachute kon in die tijd veel goeds betekenen. Het kon een teken zijn dat er eten werd gebracht. Echter kon het ook een slecht teken zijn”, meldt Fresco in het persbericht. Het concept werd door de jury gezien als een vernieuwde vormgeving van het modebeeld van toen.

‘Pak gemaakt van parachutestof ontworpen door Djedi Fresco.’

Tijdens de oorlog moesten mensen improviseren en creatief omgaan met materialen om bijvoorbeeld kledij en schoenen te maken. Voor de categorie, improviseren, ontwierp Noa Nacken een silhouet jurk, geïnspireerd op haar eigen gevoel nadat ze het museum bezocht. “Ik dacht daarbij aan wedergeboorte: de geschiedenis wordt opnieuw geboren als een verhaal dat in Kamp Vught wordt verteld”, vertelt Nacken in het persbericht. De jury vond het gebruik van originele materialen, zoals kranten in de rok en een koffiezak, verwerk in de jurk interessant, zo staat in het persbericht.

Silhouet jurk ontworpen door Noa Nacken.

Mies Boissevain, een verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog, maakte na de bevrijding een rok van lapjes, gecombineerd met data en herinneringen aan de kampen en bevrijding. De Feestrok, is de volgende categorie. Lieselotte van Druenen maakte volgens de jury een frisse opvatting van het thema. De studente spiegelde de driehoek tot een ruit: voor haar een nieuw teken dat staat voor gelijkheid. “Oranje is de kleur van Nederland en werd niet gebruikt in Kamp Vught. De kleur koningsblauw verwijst ook naar Nederland. Mijn muze is mijn tweelingzus die door het leven gaat met een beenprothese. Zij is een echte vrouw van nu en ik heb voor om van haar prothese een accessoire gemaakt”, meldt Van Druenen in het persbericht.

De Feestrok ontworpen door Lieselotte van Druenen.

De laatste categorie: Hergebruik. Dit refereert naar het hergebruik in de kledingindustrie. Femke Bouwens maakte een jurk van hergebruikte theedoeken. De jury vond dit een mooie voorbeeld van hergebruik en een mooie vertaling van de spencer van toen naar nu. Midden op de jurk staat de tekst: connected stories. “Mijn spencer-jurkje straalt hergebruik en verbondenheid uit. In de oorlog werden spencers voornamelijk door mannen gedragen. Doordat ik de spencer langer heb gemaakt, is het nu een vrouwelijker item geworden en past het beter in onze tijd”, meldt de studente in het persbericht.

De spencer-jurk gemaakt uit theedoeken. Ontworpen door Femke Bouwens.

Directeur van NM Kamp Vught, Jeroen van den Eijnde, vindt het geweldig om te zien hoe jongeren zich willen verdiepen in het verhaal van toen en vind het mooi de winnaars een plek te mogen geven op de expositie.

Door de maatregelen laat de opening nog even op zich wachten. Deze staat nu gepland voor 21 april 2021.