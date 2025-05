Kunsthal Rotterdam toont overzichtstentoonstelling van Iris van Herpen

Van 27 september 2025 tot en met 1 maart 2026 presenteert Kunsthal Rotterdam de overzichtstentoonstelling 'Iris van Herpen: Sculpting the Senses'. De expositie biedt een overzicht van het werk van de Nederlandse ontwerper Iris van Herpen en omvat meer dan honderd creaties van de haute couture ontwerpster. Dit meldt Kunsthal Rotterdam vandaag in een persbericht.

'Sculpting the Senses' is ontwikkeld in samenwerking met het Musée des Arts Décoratifs in Parijs en Atelier Iris van Herpen, en is gebaseerd op de oorspronkelijke tentoonstelling die eerder in Parijs te zien was.

"De tentoonstelling roept vragen op over de rol van het lichaam in de ruimte, de relatie tussen kleding en omgeving, en de toekomst van het lichaam in een snel veranderende wereld," aldus Kunsthal Rotterdam in het persbericht.

Iris van Herpen staat wereldwijd bekendstaat om haar innovatieve en experimentele benadering van haute couture. Ze combineert vakmanschap met geavanceerde technologieën zoals 3D-printen en werkt op het snijvlak van mode, kunst en wetenschap. Haar werk is opgenomen in toonaangevende museumcollecties wereldwijd, waaronder het Victoria and Albert Museum in Londen en The Metropolitan Museum of Art in New York.