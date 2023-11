Tentoonstelling “Sculpting The Senses” van Iris van Herpen: haute couture in een vernieuwend jasje

De tentoonstelling "Scuplting The Senses", gewijd aan ontwerpster Iris Van Herpen in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs, belicht het uitzonderlijke werk van de Nederlandse kunstenares en couturier. Haar textiel- en technologische verkenningen flirten met haar verlangen om mode opnieuw te bekijken en een toekomst te geven, in een tijd waarin onze consumptiegewoonten op hun kop worden gezet door de klimaatverandering.

Het Musée des Arts Décoratifs zat vol op dinsdag 28 november 2023 voor de opening van "Scuplting The Senses", gewijd aan Iris Van Herpen. Te beginnen met koningin Máxima, die een van haar creaties droeg, en Brigitte Macron, First Lady van Frankrijk.

Iris van Herpen, koningin Maxima, en Brigitte Macron Crédits: Musée des Arts Décoratifs

Iris van Herpen maakt Haute Couture tot wat het werkelijk is: een kunstvorm die voorbestemd is om de geschiedenis van prêt-à-porter te beïnvloeden. Het belangrijkste aspect van haar aanpak is natuurlijk haar onderzoek naar materialen, die worden tentoongesteld op twee muurdelen op de eerste verdieping van het museum.

De tentoonstelling neemt ons mee op reis van kunstwerk naar kunstwerk die ons begeleiden door de wereld van de ontwerpster, die futuristische mode creëert dat als "vreemd" kan worden omschreven, ware het niet dat kunst zo in essentie is. In haar atelier ontwikkelen zij en haar team innovatieve technieken en nieuwe materialen: gerecycled plastic, natuurlijk, 3D geprinte cacaobonen, geblazen glas met gethermoformeerd plexiglas, kluwen van myceliumfilamenten, siliconen gieten, waterstraalsnijden met antieke plooien, gemagnetiseerd beeldhouwwerk en nog veel meer.

De lijst met uitvindingen is eindeloos. De film (ook op de eerste verdieping) laat de productieprocessen en de zorg voor de materialen zien. Het beschrijft tevens de magie van haar modeshows, die in Parijs worden georganiseerd voor de Haute Couture Week.

Creativiteit en de combinatie van ambacht en technologie voor een vernieuwende visie op de toekomst van mode

Al haar (kunst)werken die in het museum worden tentoongesteld, worden samengevat in een doolhof van creativiteit als we het idee buiten beschouwing laten dat meer dan 60 procent van het materiaal dat in een kledingstuk wordt gebruikt, direct verband houdt met eco-verantwoordelijkheid. In dit opzicht gaat het werk van Iris van Herpen veel verder dan dat van een kleermaker en wordt het een modeontwerpster voor de toekomst. Haar outfits transformeren het lichaam tot hybride wezens in wording. Haar multidisciplinaire aanpak opent de weg naar meer duurzame en verantwoordelijke alternatieven.

De vele outfits die worden tentoongesteld, zijn per thema en op muziek gepositioneerd en nodigen het grote publiek uit om een creatieve houding aan te nemen die is geïnspireerd op de natuur, de verkenning van de kosmos en de holistische benadering - symbolen van absolute vrijheid. Het is een vrijheid die de kunstenaar opeist, zoals uitgelegd in het interview dat we afnamen op de vooravond van de opening van haar tentoonstelling, die tot 28 april 2024 te zien is.

