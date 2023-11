Iris van Herpen: “Ik ben volledig onafhankelijk en dat wil ik blijven”

Op 28 november openden koningin Maxima en Brigitte Macron de tentoonstelling “Sculpting The Senses” van Iris van Herpen in het Parijse Musée des Arts Décoratifs. FashionUnited ontmoette Van Herpen bij de opening en vroeg haar hoe ze erin slaagde haar creativiteit te behouden, haar onderzoek voort te zetten en wat couture voor haar betekende. Dit zijn haar antwoorden.

Hoe behoud je je creatieve vrijheid?

Architectuur geeft me veel vrijheid, want het is een kunstvorm. Ik zie mode ook als een kunstvorm. Het belangrijkste is mijn eigen creatieve DNA te creëren en me daaraan te houden. Ik laat me niet beïnvloeden door te veel mensen. We moeten de mode verder ontwikkelen door traditioneel vakmanschap te combineren met innovatieve technologieën.

Hoe creëer je nieuwe materialen?

Ik werk samen met biologen, wetenschappers, kunstenaars en architecten. Zij brengen nieuwe kennis op het gebied van mode. Ik denk dat dat cruciaal is.

Hoe kom je aan het geld om al dit onderzoek uit te voeren?

Het geld komt van onze couture-klanten, voor wie we ontwerpen op maat maken. Onze klanten komen naar ons atelier in Amsterdam of naar Parijs voor de show. Het is een mooi en puur financieringssysteem.

Wie koopt je creaties?

Ik heb een zeer diverse Haute Couture klantenkring uit Europa, de Verenigde Staten, Azië en het Midden-Oosten.

Hoe lang duurt het om een Iris van Herpen-outfit te creëren?

Dat hangt af van de modellen. Sommige mensen bestellen eenvoudige jurken waarvan het één of twee maanden duurt om ze te maken. Maar voor uitgebreidere jurken duurt het vier of vijf maanden om te ontwerpen. We maken ook trouwjurken.

Hoeveel kost een jurk van Iris van Herpen?

Onze prijzen beginnen bij 35.000 euro.

Wat is de status van je bedrijf?

Ik ben volledig onafhankelijk.

Ontvang je enige overheidssteun of andere steun om je te helpen met je onderzoek?

Nee, helemaal niets.

Wil je onafhankelijk blijven?

Ja, absoluut.

Hoeveel mensen werken er voor jou?

Het bedrijf heeft ongeveer dertig mensen in dienst. Dit aantal neemt toe naarmate we de voorstelling voorbereiden. Mijn externe samenwerkingen (buiten het atelier) vergroten dit aantal ook.

Je hebt eerder in de confectiesector gewerkt. Waarom ben je daarmee gestopt?

In 2014 won ik de Andam Fashion Awards, waardoor ik mentoring kreeg van Kering. Hierdoor kon ik drie seizoenen lang prêt-à-portercollecties creëren. Maar in werkelijkheid ben ik gefocust op het ontwikkelen van mijn eigen materialen en technieken. Dat kost veel tijd en is niet iets wat in mijn eigen atelier voor prêt-à-porter kan worden gedaan.

Bovendien is het begrip duurzaamheid belangrijk voor me en dat is een van de redenen waarom ik me liever concentreer op Haute Couture. Ik denk dat mode in de toekomst een bewustere manier van werken moet worden. Werken in couture stelt me in staat om me te concentreren op nieuwe materialen.

Wat zijn je nieuwe inspiratiebronnen?

Mijn invloeden komen van veel dingen: natuur, architectuur, kunst, dans en zelfs muziek, zoals de muziek die ik voor mijn tentoonstelling ["Scuplting The Senses" in het Musée des Arts Décoratifs, red.] heb gemaakt en waar bezoekers gedurende de tentoonstelling naar kunnen luisteren. Muziek is een belangrijk onderdeel van mijn creatieve proces. Ik probeer open en gevoelig te zijn voor alle tekenen van leven om me heen en couture te verbinden met de wereld waarin we leven.

Wat vind je van kunstmatige intelligentie?

Oh, het is een uitgebreid onderwerp, heb je een paar uur de tijd... (lacht). Ik ben nieuwsgierig. Ik experimenteer met deze technologie, maar niet vanuit een creatief oogpunt. Ik denk dat kunstmatige intelligentie interessant kan zijn om oplossingen te vinden voor vragen die zich voordoen. Maar tegelijkertijd ben ik bang voor de handen waarin het terecht zou kunnen komen. Het is een zeer krachtig hulpmiddel en het kan worden gebruikt voor belangrijke missies.

Geloof je echt dat couture, zoals jij het doet, ons ecosysteem van fast fashion en ongelijkheid in koopkracht kan veranderen?

Couture gaat veel verder dan dat en werkt op dezelfde manier als schilderijen die in een museum worden tentoongesteld. Kunstwerken hebben een invloed die verder gaat dan alleen de kopers. Dus iedereen kan mijn werk komen bekijken op een tentoonstelling en het begrijpen. Maar ze kunnen het ook online of via boeken ontdekken. Couture is niet alleen iets dat je koopt. Couture laat zien waar kunst vandaan komt en waar mode naartoe kan gaan, de relatie tussen onze geschiedenis en onze toekomst.

In deze context is vakmanschap een heel belangrijk element, net als nieuwe innovaties. Modecreatie begint altijd bij couture en gaat verder in prêt-à-porter, met grotere merken die het op maat maken.