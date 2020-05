Kunstmuseum Den Haag kondigt nieuwe najaarstentoonstelling aan: Kies kleur! - Mode die durft

De Dior tentoonstelling die in september zou openen is verschoven naar najaar 2021. In plaats daarvan komt Kunstmuseum Den Haag met de collectiepresentatie 'Kies kleur!' over kleur als verbindende en inspirerende factor.

"Rood bijvoorbeeld staat voor gevaar, maar ook voor liefde. Zonnig geel brengt optimisme; groen staat voor hoop. Zwart associeer je aan de ene kant met verdriet. Het is sinds de negentiende eeuw inderdaad een kleur van rouw (..). Maar de kleur is, onder andere door Coco Chanel, óók omgetoverd tot een begerenswaardige tint: de little black dress wilde je hebben om feest in te vieren; om in te dansen," zo is op de website van Kunstmuseum over de expositie te lezen.

Kies kleur! - Mode die durft is van 26 september tot en met 28 februari 2021 in het Kunstmuseum te bezoeken.

Voor Dior is er een nieuwe datum: de grote modetentoonstelling vindt plaats van 16 oktober 2021 tot en met 6 maart 2022.

Maandag 1 juni* gaat Kunstmuseum Den Haag weer open. Het museum werkt aan een ticketsysteem, waardoor bezoekers vooraf een kaartje met tijdslot kunnen kopen. *1 juni is nog onder voorbehoud. 20 mei volgt hier een definitief besluit over.

