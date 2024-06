Kunstmuseum Den Haag lanceert tentoonstelling ‘Dior - A New Look’

Kunstmuseum Den Haag lanceert dit najaar de tentoonstelling ‘Dior - A New Look’. Het is een originele tentoonstelling van het instituut. Dit betekent dat de tentoonstelling niet elders te zien zal zijn, aldus het persbericht.

‘Dior - A New Look’ is een dialoog tussen het verleden en heden. Het staat in het teken van de beginjaren van Christian Dior, die in 1947 met de ‘New Look’ mode veranderde met zijn uitdagende silhouet in bustier-stijl bovenlijf, ingesnoerde taille, gevulde heupen en klokkende rok. Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan de nieuwe creaties van Maria Grazia Chiuri, de huidige en eerste vrouwelijke creatief directeur van Dior.

Het oog van Nederlandse talentvolle kunstenaars zal aanwezig zijn in de tentoonstelling. De Nederlandse fotografe en kunstenares Viviane Sassen maakt in samenwerking met Dior een serie foto's, Art director Maarten Spruyt geeft de tentoonstelling vorm en Annemarie van Haeringen maakt een Nederlandstalige catalogus en een kinderkunstboek over de jonge Christian Dior.

‘Dior - A New Look’ is van 21 september tot 26 januari te zien in het Kunstmuseum Den Haag. Adres: Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag.

Credits: Kunstmuseum Den Haag