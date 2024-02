LVMH lanceert eigen entertainmentbedrijf

Modegroep LVMH lanceert een eigen entertainmentbedrijf, zo melden diverse media waaronder Reuters en WWD. Het bedrijf 22 Montaigne Entertainment richt zich op het samenwerken met toonaangevende creatievelingen in de entertainment industrie. Hiermee wil het film, tv en audioformats helpen ontwikkelen, produceren en financieren.

Het nieuwe bedrijf wordt mede geleid door Antoine Arnault. Hij is de zoon van LVMH CEO Bernard Arnault. Antoine was hiervoor onder andere verantwoordelijk voor het modemerk Berluti. Andere topman van 22 Montaigne Entertainment is Anish Melwani. Melwani was is de CEO van de Noord-Amerika regio bij LVMH.

De naam 22 Montaigne Entertainment verwijst naar het adres van het hoofdkantoor van LVMH. Dit is namelijk gevestigd op 22 Montaigne in Parijs.

Het entertainmentbedrijf is opgericht in partnerschap met Superconnector Studios en de mede-oprichters van dat bedrijf, Jae Goodman en John Kaplan.