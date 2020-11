Maison the Faux en Stef van Looveren organiseren performance in Compagnietheater

Op 12 en 13 december ontvouwt zich in het Amsterdamse Compagnietheater even een heel ander universum. Creative studio Maison the Faux en kunstenaar Stef van Looveren bouwen er aan een artistieke totaalbeleving, waarin mode, sculptuur, performance en psychologie samenkomen, zo is in een aankondiging op Facebook te lezen. Het werk draait om het concept identiteit, in het bijzonder de vraag: wanneer ben je ‘echt’, en wanneer ben je ‘faux’?

De performance-installatie heeft de titel ‘12’, een referentie aan de twaalf persoonlijkheids-archetypes van psychoanalyticus Carl Jung. Volgens Jung draagt elk mens een of meerdere van deze archetypes - waaronder De Held, De Zorgdrager, De Rebel, De Wijze - in zich. Die archetypes zouden de menselijke basismotivaties symboliseren. “12 zet deze filosofie aan het werk,” stellen Maison the Faux en Van Looveren. “Hoeveel personages dragen we in ons? Hoe manifesteren zij zich? En wie onderscheidt faux van echt?”

‘12’ is het resultaat van een residency van een twee weken durende residency van Maison the Faux in het Compagnietheater. Voor de performance werken Joris Suk en Tessa de Boer, het tweetal achter Maison the Faux, intensief samen met Stef van Looveren. Van Looveren is een in Antwerpen gevestigde, genderfluïde kunstenaar. Onderzoek naar identiteit en symboliek speelt een centrale rol in zijn werk, dat zich vaak vertaalt naar video-installaties, performances en sculpturen. In modeland is hij onder meer bekend van de genitalia-tassen die te zien waren in de Ninamounah-show tijdens AFW Studio in maart. Ook sound designer en performer Arno Verbruggen werd bij het project betrokken.

Maison the Faux presenteerde al eerder tijdens modeweken in Amsterdam, Tokio, New York en Los Angeles. De studio creëert ‘Fauxperiences’, waarin mode in de mix gaat met ruimtelijke vormgeving, decor en muziek. Hun ontwerpen werden onder meer gedragen door Lady Gaga en Ariana Grande.