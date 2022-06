Mode biënnale State of Fashion wil iedereen betrekken bij het doorbreken van traditionele modesystemen

Wie Arnhem in de maand juni binnenloopt kan er niet omheen: het is modemaand in de stad. Naast het lokale Fashion + Design Festival Arnhem is er dit jaar ook State of Fashion, de Arnhemse mode biënnale met een internationale blik. In de stad zijn overal de vlaggen van het internationale mode-evenement te zien, op diverse locaties vinden er tentoonstellingen en activiteiten plaats en de nadruk ligt op toegankelijk zijn voor iedereen, zo blijkt uit de perspreview waarvoor FashionUnited werd uitgenodigd een dag voor de publieksopening.

Het thema van de biënnale dit jaar is ‘Ways of Caring’. Binnen dit thema gaat de biënnale tussen 3 juni en 10 juli op zoek naar manieren om de mode-industrie duurzamer en zorgzamer te maken. “We willen niet dat State of Fashion een high-brow evenement is voor alleen de mode mensen,” zo geeft Iris Ruisch, Hoofd Programma bij State of Fashion, aan tijdens de persconferentie. “Het moet toegankelijk zijn voor iedereen als we het systeem willen veranderen,” zo geeft ze aan. Met het evenement hoopt de organisatie dan ook ontwerpers, textielarbeiders, winkeliers en burgers aan te spreken en hen aan het denken te zetten hoe hun gedrag verandering teweeg kan brengen.

Waar de eerste editie van State of Fashion in 2018 op één locatie plaatsvond, de Melkfabriek in Arnhem aan de rand van de stad, is het festival nu op vijf locaties midden in de stad te vinden. Zo is er de Eusebiuskerk waar de tentoonstelling ‘Fashion as Encounters’ plaats vindt, zijn er talks en tours die starten op het Audrey Hepburnplein, zijn er meet & greets en workshops in Showroom Arnhem, is de winkelstraat van de toekomst en een inruil- en kledingbibliotheek te zien in Rozet en vergeet vooral het Park Sonsbeek niet waar de Recovery Garden te zien is waar planten groeien die men kan gebruiken om op natuurlijke wijze textiel te verven.

State of Fashion verspreidt zich met ‘Ways of Caring’ door heel Arnhem

De biënnale is niet alleen vóór iedereen, er heeft ook een zeer groot aantal ontwerpers en creatievelingen meegewerkt aan het concept. Zo zette de organisatie al een open call uit voor curatoren van de biënnale. Hieruit kwamen groepen Not Enough Collective en Fashion Open Studio naar voren die gezamenlijk aan de slag gingen met het thema. Vervolgens zijn er diverse momenten gecreëerd waarbij de co-curatoren in gesprek gingen Arnhemmers maar ook andere partijen om het beste beeld te krijgen over de relaties die er nu zijn met kleding en mode. Het is wellicht het meest democratische proces ooit geweest om een mode evenement op te zetten. “Het is een compleet nieuw element bij de biënnale,” zo geeft Ruisch aan, “dat wij niet alles bedacht hebben.” Het is een element dat Ruisch graag behouden ziet in de toekomst. In het co-creatie proces heeft de organisatie veel partijen laten participeren en ook gedurende het evenement in juni en juli is het doel om mensen actief te laten deelnemen aan State of Fashion.

Het is dan ook de hoop dat deze editie van State of Fashion een blijvende impact heeft in de mode industrie maar ook in de stad Arnhem. Zo is de gemeente Arnhem zo enthousiast over de aangelegde plantenbakken in het Park Sonsbeek, dat deze zullen blijven ook na de biënnale. Ook het erfgoed van het thema ‘Ways of Caring’ wordt hopelijk doorgezet. “We willen het systeem uitdagen en onderzoeken hoeveel verschillende relaties we kunnen hebben met kleding,” zo geeft co-curator Marina Sasseron de Oliveira Cabral aan tijdens de perspreview. “We vragen anderen voort te zetten waarmee we gestart zijn tijdens deze biënnale.”

'Does it ever end?'. Beeld FashionUnited/Caitlyn Terra

Prikkelend mode evenement State of Fashion wil iedereen aanspreken

Er is in ieder geval genoeg om de bezoeker aan het denken te zetten, zowel in de tentoonstelling in de Eusebiuskerk als op de andere locaties. De tentoonstelling daagt heersende opvattingen over gender, schoonheid en identiteit binnen het industriële modesysteem uit. De lichte en overzichtelijke Eusebiuskerk is een fijne plek voor de tentoonstelling waar de grote installaties goed tot hun recht komen. Een van de installaties is die van Anabel Poh, een textielontwerper. In haar installaties toont zij hoe textiel geupcycled kan worden zonder er iets aan toe te voegen, maar juist weg te halen. “De meeste vormen van upcyclen voegen minstens 50 procent nieuw materiaal toe. Ik wil laten zien dat je kunt upcyclen door juist dingen weg te halen,” zo vertelt de ontwerper tegen FashionUnited. Poh heeft gebruik gemaakt van bestaande sjaals van hoge kwaliteit die bijvoorbeeld een misprint bevatten waardoor het niet meer verkocht kon worden en voor de oorspronkelijke maker ‘onbruikbaar werd’. Door draden weg te halen en het materiaal te bewerken creëert Poh totaal andere patronen in de sjaals en ontstaat een ander kunstwerk.

Een ander werk dat indruk maakt is een groot werk aan de andere kant van de kerk waar diverse soorten handwerk tot zijn recht komen. De toepasselijke titel voor het werk is ‘Does it ever end?’ aangezien de makers gedurende de vijf weken van het evenement blijven werken aan de installatie. Het is dan ook de bedoeling om de nadruk te leggen op het maakproces en daarmee de omgeving, gemeenschap en relaties, in plaats van op het eindproduct.

Het is zeker dat State of Fashion de bezoeker aan het denken zal zetten deze editie. Er zijn genoeg elementen die de bezoeker, modeprofessional of niet, even door elkaar heen schudden. Er is zoveel te zien dat eigenlijk meerdere bezoeken nodig zijn om alles goed op te nemen, wat voor de stad Arnhem natuurlijk alleen maar positief is.

State of Fashion loopt van 3 juni tot en met 10 juli in de stad Arnhem.