Mode in het stadsbestuur: Odair Pereira is de eerste Modeburgemeester van Rotterdam

Rotterdam, de modestad die bekend staat om streetwear, vernieuwing en diversiteit, wil zijn modecultuur naar een hoger niveau tillen. Daar is hulp bij nodig van een echt mode-icoon. Organisatie Rotterdam Centrum opende in juli de jacht op de allereerste Modeburgemeester van Rotterdam en vond deze in Odair Pereira, een stylist en modeontwerper in hart en nieren, zo werd zaterdag bekendgemaakt tijdens een modespektakel op de Korte Lijnbaan. FashionUnited belt met de kersverse Modeburgemeester en Pauline Buurma, initiatiefnemer en directeur bij Organisatie Rotterdam Centrum.

Over Odair Pereira: De Modeburgemeester, geboren en getogen in Rotterdam met Kaapverdische roots, brengt een dosis creativiteit en lef, en een sterke visie op diversiteit en duurzaamheid met zich mee. Mode zit in zijn bloed en Rotterdam in zijn hart, vertelt hij. Pereira is stylist en modeontwerper. Zo werkte hij als stylist voor een kinderprogramma van de NPO, maar focust hij zich nu voornamelijk op het stylen van bekende Nederlanders. Pereira heeft daarnaast zijn eigen modelabel Dair, dat staat voor diversiteit, duurzaamheid en persoonlijkheid. Dair is geïnspireerd op couture met een ‘casual, smart touch’ voor mannen en vrouwen. Zijn creaties waren te zien op de modeweken in New York, Parijs en Los Angeles. Pereira ontving in New York tevens de ‘award for outstanding fashion designer’. De kersverse Modeburgemeester van Rotterdam toonde zaterdag een aantal intieme creaties als onderdeel van de race naar die felbegeerde titel. Pereira koos voor een kleurenpalet dat uit pasteltinten en wit bestond. Bewust, want het refereert aan de Rotterdamse skyline, een nieuw begin en samenwerking. Daarnaast liepen er enkel Kaapverdische modellen mee in de modeshow, onder wie Larisa da Veiga (Queen Zomercarnaval 2024). “Zomercarnaval is onderdeel van het Rotterdamse erfgoed. Rotterdam wordt bovendien ‘het tiende eiland van Kaapverdië’ genoemd. De Kaapverdische gemeenschap is hier naartoe gekomen via de havens en begon daar te werken. Ik wilde al deze persoonlijke elementen die zo goed bij de stad passen, laten terugkomen in mijn creaties en laten zien dat de titel ‘Modeburgemeester van Rotterdam’ op mijn lijf is geschreven.” Odair Pereira, de eerste Modeburgemeester van Rotterdam. Credits: Britt Leonie

Odair Pereira: “Als Modeburgemeester ben ik het gezicht van Rotterdam”

Waarom heeft Rotterdam als bruisende stad een Modeburgemeester nodig? Volgens Buurma staat de stad synoniem aan streetwear, sneakers en creativiteit. “Rotterdamse mode heeft een rauw randje en zit vol vernieuwing en lef. We hebben veel moois te bieden, maar Rotterdam wordt niet altijd als een traditionele modestad gezien. Het is nu tijd om te laten zien wat we te bieden hebben - van creatieve talenten tot winkeliers en van de binnenstad tot aan vastgoedeigenaren.” Mode draait niet alleen om kleding, het draait ook om beleving en verbinding. “Mensen gaan samen winkelen, waarvoor je afspreekt in het centrum”, schetst Buurma. “Je raakt geïnspireerd op straat door een ander zijn outfit en duikt de winkel in om het te kopen. Aan de andere kant zijn er vastgoedeigenaren die retailers van de beste plekken willen voorzien. Rotterdam heeft als modestad veel te bieden.”

Aan Pereira de taak om Rotterdam als modestad, online en offline op de kaart te zetten. De Modeburgemeester dient iedere week een bericht op diverse sociale platforms te publiceren, waarin hij bijvoorbeeld de nieuwste looks, modetips of de laatste modetrends behandelt. Daarnaast moet hij nieuwe samenwerkingen op de kaart zetten en minimaal twee uur per maand aanwezig zijn op sociale evenementen. “Ik ben een lopende etalagepop”, lacht Pereira, “ik ben echt het gezicht van de stad, waarbij ik het winkelend publiek meeneem in wat de stad te bieden heeft. De slogan van Rotterdam luidt: Sterker door strijd. Het staat voor keihard werken. Dat zit in onze mentaliteit. In modetermen zijn we vaak op zoek naar functionele kleding.” Bovendien mag het rauwe Rotterdamse tintje niet ontbreken. “What you see, is what you get. Iedere Rotterdammer heeft een eigen mode-identiteit. Ik vind dat je bij heel veel Rotterdammers aan de kleding kunt zien wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat ze leuk vinden en waar ze naartoe gaan. Zo zie ik dat men duurzaamheid ook belangrijker vindt. Ik ga ervoor zorgen dat deze aspecten prominenter naar voren komen in de stad.”

Modeburgemeester Rotterdam wil ontwerpers en winkeliers steunen, en armoede bestrijden

Daar is een plan voor nodig. Pereira legt uit dat hij zal samenwerken met diverse partijen, waaronder de BIZ-vereniging van Rotterdam Centrum. Deze stichting werd in januari 2019 geïntroduceerd en stelt iedere vijf jaar een plan op. Het is een onafhankelijke organisatie die zich, namens vierhonderd winkeliers en vastgoedeigenaren, bezighoudt met de leefbaarheid, veiligheid, marketing, mobiliteit en klimaatadaptatie van de stad. “De BIZ is goed bezig met het implementeren van de identiteit, cultuur en mode in de stad. Ik wil met deze vereniging kijken wat ik voor de modecultuur kan betekenen. Dat is de eerste stap.” Daarnaast zal de Modeburgemeester samenwerkingen smeden tussen diverse partijen. “Een aantal jaren geleden was er een samenwerking tussen De Wasserij [een fashion hub in Rotterdam Noord die zich vooral bezighoudt met duurzame mode, red.] en De Bijenkorf. De Wasserij maakte toen een nieuwe collectie van de derving van De Bijenkorf. Ik hoop soortgelijke samenwerkingen te realiseren.”

Pereira denkt bij partnerschappen niet alleen na over verduurzaming, hij denkt ook aan de Rotterdamse modeontwerpers, winkeliers en armoede in de stad. “Zo’n samenwerking is veel meer dan enkel de derving uit de mode-scene verkleinen. Het geeft modeontwerpers in de stad meer werkgelegenheid en een nieuwe ervaring.” Bovendien krijgen winkeliers extra budget door het verkopen van de overige voorraad. “Met de derving wordt een nieuwe collectie gemaakt, wat ook weer geld op kan leveren. Een deel van dat geld zal naar de modeontwerpers gaan, maar ik wil ook een deel gebruiken om de armoede in de stad aan te pakken.” Pereira gaat lachend verder: “Mijn plannen zijn heel ambitieus. Ik ben me ervan bewust dat ik slechts een jaar de tijd heb, maar we gaan zien wat ik binnen die tijd kan bijdragen. Alle bijdragen, hoe groot of klein, helpen Rotterdam als modestad prominenter op de kaart te zetten.”