Modefilm ‘House of Salt’ van design studio Martan te zien op Cinetree

’House of Salt’, de multidisciplinaire film van ontwerpduo Martan is vanaf vandaag te zien op filmplatform Cinetree. De film ging vorig jaar in première in het Muziekgebouw aan ‘t IJ met een modeshow en live muziek door Asko|Schönberg.

De kostuums in de film zijn gemaakt door ontwerpers Diek Pothoven en Luuk Kuijf die samen Martan vormen. In de film die geregisseerd is door Willem Gerritsen spelen onder andere Benja Bruijning en Tanja Jess.

Het duo werd geïnspireerd over een nieuwsbericht van de ‘piano man’, een man die was aangespoeld op het strand in Engeland. Het verhaal inspireerde aan de ene kant tot vorm-ideen voor de outfits, maar leidde ook tot een onderzoek naar geconditioneerd nationalisme en xenofobie. De korte film is dan ook boeiend maar toch ook vervreemdend.

Beeld: Team Peter Stigter