Modemuseum Hasselt kondigt nieuwe modetentoonstelling aan

Modemuseum Hasselt in België kondigt een nieuwe modetentoonstelling aan, genaamd Rococo Reboot!. De tentoonstelling opent op 4 april en vraagt bezoekers de Europese Rococo-stijl uit de achttiende en vroeg negentiende eeuw vanuit een hedendaagse blik te bekijken. Museum Hasselt toont in de nieuwe tentoonstelling originele stukken uit de Rococo-periode, evenals mode en kunst die door de periode zijn beïnvloed, zo meldt het museum in een persbericht.

De rococo is een Europese stijlperiode die haar hoogtepunt beleefde tussen 1730 en 1760. Frankrijk gaf de toon aan voor de damesmode, voor de herenmode was Engeland het voorbeeld. De stijl is vandaag de dag nog steeds terug te vinden in het werk van grote haute couture-ontwerpers als Daniel Roseberry (Schiaparelli) en Maria Grazia Chiuri (Dior).

Chanel HC FW24/ Look 37 gemaakt door het designteam na het vertrek van creatief directeur Virginie Viard. Credits: Chanel HC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Het museum deelt over de tentoonstelling Rococo Reboot!: “Ontdek hoe het aankleden een ritueel was, hoe mode bijdroeg aan hygiëne en hoe stadsleven en modecultuur met elkaar verweven waren. Laat je onderdompelen in de zintuiglijke ervaringen van zijde, geuren en geluiden die deze periode tot leven brengen.” In de tentoonstelling zullen onder meer ook AI-reconstructies van rococo-mannenmode, gepresenteerd door jonge Nederlandse ontwerpers Dylan Eno en Finn van Tol, te zien zijn.

Het campagnebeeld van de tentoonstelling Rococo Reboot! is gemaakt door de gerenommeerde Duitse kunstenaar Volker Hermes. Op zijn Instagramaccount deelt Hermes dat de tentoonstelling ook zijn schilderijen genaamd Hidden Portraits zal tonen: “Met Hidden Portraits bied ik een eigentijdse blik op kunstgeschiedenis en representatie in schilderijen. Door individualiteit te verbergen achter de verfijnde oppervlakken, creëer ik een nieuw discours over kledingcodes en maatschappelijke structuren in historische werken.”

De tentoonstelling Rococo Reboot! loopt van 4 april 2025 tot en met 22 februari 2026 in Modemuseum Hasselt. Het adres: Gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt, België.