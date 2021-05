Modemuseum Palais Galliera heropent, Gabrielle Chanel. Manifesto verlengd

Beeld: Palais Galliera

Het modemuseum, Palais Galliera, in Parijs heropent op 19 mei 2021, dat meldt het museum in een persbericht. Bezoekers kunnen onder meer de tentoonstelling Gabrielle Chanel. Manifesto opnieuw bezichtigen tot en met 18 juli 2021.

Gabrielle Chanel. Manifesto was eigenlijk te zien tot en met 14 maart 2021. Gezien de sluiting en een korte opening, die opnieuw gevolgd werd door een sluiting, was een verlenging noodzakelijk. De show heeft al zo’n 40.000 bezoekers naar Galliera getrokken.

De tentoonstelling gaat in op de carrière van Chanel en toont meer dan 350 stukken uit Chanel’s archieven van internationale musea, zoals het Victoria & Albert Museum, het De Young Museum of San Francisco, het Museo de la Moda in Santiago en het MoMu in Antwerpen.

Naast de Chanel-tentoonstelling zal ook de Vogue 1920-2020 tentoonstelling te zien zijn. Middels foto’s, tekeningen, tijdschriften, archieven en films zal de tentoonstelling laten zien hoe belangrijk Vogue Paris is geweest om Parijs de internationale modehoofdstad te maken, zo staat in het persbericht. Daarnaast wordt de eerste permanente tentoonstelling tentoongesteld. Deze tentoonstelling gaat in op de modegeschiedenis van de 18e eeuw tot het heden. Er worden uitzonderlijke collecties van Palais Galliera getoond. Zoals in het persbericht staat, zou het een reis zijn door de evolutie van de mode, waarbij kostuums, accessoires, foto’s en afbeeldingen te zien zijn.

Na een restauratie kan het modemuseum meerdere tijdelijke tentoonstellingen houden door ze te verspreiden over twee verdiepingen, zo is te lezen. De nieuwe tentoonstellingsruimtes bevinden zich in de kelders met rode bakstenen. De kelders hebben samen een oppervlakte van 700 vierkante meter. Naast de uitbreiding van tentoonstellingsruimtes beschikt het museum nu ook over een workshopruimte voor culturele en educatieve activiteiten in de kelder. Evenals een boekwinkel op de begane grond.