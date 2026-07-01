Modemuze publiceert jubileumboek: Mode van alle kanten

Modenetwerk Modemuze lanceert ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan het boek ‘Mode van alle kanten’. De publicatie bevat ook resultaten van het nog maar net afgeronde digitaliseringsproject ‘Unlocking Fashion Heritage’.

Het boek moet Nederlands en Vlaams mode-erfgoed toegankelijker maken voor zowel het publiek als professionals uit de modesector, legt de organisatie uit in een persbericht. Te zien zijn 120 historische en hedendaagse modeobjecten uit museumcollecties in de Benelux binnen zes thema's: maken, dragen, ontmoeten, koesteren, onderzoeken en presenteren. Je kunt ze in detail bekijken dankzij de 360-gradenbeelden – resultaat van het erfgoedproject, en begrijpen, met uitleg van conservatoren en experts uit het netwerk in de bijschriften.

De publicatie is het resultaat van een meerjarige samenwerking tussen partners binnen het netwerk, waarbij het Amsterdam Museum optreedt als penvoerder van Modemuze. Het digitaliseringsproject en de publicatie werden financieel ondersteund door onder meer het Gieskes-Strijbis Fonds en de Nederlandse Kostuumvereniging.

Mode van alle kanten wordt uitgegeven door Wbooks en is verkrijgbaar via de aangesloten museumwinkels.