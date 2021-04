Modeopleiding AMFI stelt taskforce in om leer- en werkomgeving te verbeteren na klachten studenten

Modeopleiding AMFI in Amsterdam heeft een Ethics & Culture Taskforce in het leven geroepen. De taskforce moet de leer- en werkomgeving verbeteren, ‘met het oog op een gezonde en bloeiende onderwijscultuur’, aldus een bericht van AMFI op de website van de school. De aankondiging komt na berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag van oud student Martijn N. en feedback van (oud) studenten over een onveilige leeromgeving.

Halverwege maart kwam het nieuws naar buiten dat modeondernemer en oud AMFI-student Martijn N. beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. Dit kwam naar buiten door middel van een artikel van het Parool en NRC na uitgebreid onderzoek en gesprekken met slachtoffers en andere (indirect) betrokkenen. Het nieuws van de beschuldigingen aan N.’s adres zorgde ervoor dat diverse (oud)studenten van AMFI zich op social media beklaagden over de onveilige leer- en werkomgeving. RTLZ sprak vervolgens met een kleine 30 studenten in een onderzoek naar de situatie op AMFI en publiceerde de bevindingen op woensdag. De opleiding laat aan RTLZ in een schriftelijke reactie weten te zijn geschrokken van de verhalen en deze serieus te nemen.

Diverse studenten verklaren tegenover RTLZ dat ze constante stress (hebben) ervaren op de opleiding en publiekelijk werden afgekraakt. Ook vertellen ze fysiek en mentaal eraan onderdoor te zijn gegaan. Wanneer zij aan de bel trokken bij de opleiding, voelden ze zich niet serieus genomen. In de zomer van 2020 kwamen ook al berichten naar buiten over racisme op de de opleiding.

Modeopleiding AMFI wil met taskforce leer- en werkomgeving verbeteren

Op de website van AMFI is te lezen dat de taskforce ‘fouten uit het verleden moet aanpakken, problemen moet voorkomen, ervan moet leren en verbeteren’. “De E&C Taskforce is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een alomvattende strategie om ongewenst gedrag in de cultuur van AMFI te voorkomen en te ontmoedigen, en een veilige en harmonieuze werk- en leeromgeving te bevorderen, waarbij onze studenten en medewerkers beschermd worden tegen grensoverschrijdend gedrag. Elke persoon in onze community heeft het recht om met eerbied en achting te worden behandeld, in een veilige werkomgeving, vrij van intimidatie, misbruik en discriminatie,” aldus het bericht.

De opleiding geeft in het bericht op de website aan dat het op korte termijn trainingen opzet op het gebied van feedback methoden, cultuur en didactische workshops, vaardigheden op het gebied van interpersoonlijke communicatie aan te scherpen, meldingen en corrigerende maatregelen te faciliteren om conflicten zo snel mogelijk en op eerlijke en respectvolle wijze op te lossen, de gedragscodes bijwerken, het te vergemakkelijken een vertrouwenspersoon te contacten en actief te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de informele en formele procedure voor het melden van grensoverschrijdend gedrag.

Een persvoorlichter van de Hogeschool van Amsterdam, waar AMFI onderdeel van is, geeft telefonisch aan dat een onderzoek is gestart naar de cultuur binnen de opleiding. Tijdens dit onderzoek, dat zes weken tot enkele maanden kan duren, gaat AMFI (nog) niet in op persoonlijke verhalen van studenten. Wanneer het onderzoek is afgerond door het onafhankelijke agentschap dat is ingehuurd, is AMFI zeker van plan te communiceren over de lessen die het heeft geleerd uit het onderzoek en van de feedback van studenten. De persvoorlichter deelt mee dat dergelijke updates te lezen zijn op een speciale update-pagina op de website van AMFI die recent in het leven is geroepen.