MoMu Antwerpen heropent september 2021

Het ModeMuseum in Antwerpen heropent in het weekend van 4 en 5 september 2021, zo maakt het museum bekend op de website. Op dat punt is het museum een kleine drieënhalf jaar dicht.

De renovatie van het museum is afgelopen maand afgerond, maar de inrichting van het gebouw moet nog plaatsvinden. De ongeveer 30.000 objecten in het archief moeten een plek krijgen in het band, waarna de eerste tentoonstelling opgezet kan worden. “Het duurt dus nog een jaar voordat we bezoekers kunnen ontvangen, maar ik ben extreem blij dat we een openingsdatum aan kunnen kondigen,” aldus Kaat Debo, directeur en hoofdcurator bij MoMu, in het bericht op de website. De programmering van het museum zal op een later moment volgen, zo luidt het persbericht.

“Vlaanderen heeft een rijke historie aan meesters,” aldus Zuhal Demir, de Vlaamse minister voor Toerisme in het bericht. “Vandaag de dag is er nog steeds zoveel talent in onze regio en daar hoort de mode industrie ook bij. Mode ondergaat een gigantische verandering en daar vallen onze Vlaamse ontwerpers ook onder. Met de heropening van het MoMu in 2021 focussen we sterk op de artistieke kwaliteit en het creatieve meesterschap van hedendaagse mode. Daarom ben ik blij dat we investeren in een gerenoveerd Mode Museum Antwerpen en in de huidige generatie van Vlaamse ontwerpers.

Bij de sluiting van het museum in april 2018 gaf Debo al aan dat de renovatie van het museum moest zorgen voor een plek waar op permanente basis het verhaal van Belgische mode gebracht kan worden en waar bezoekers een diepere kijk in de modegeschiedenis kunnen krijgen.