Netflixserie The Serpent zorgt voor terugkeer van jaren 70-mode

Netflix Pressroom

Dat series een grote invloed kunnen hebben op de mode, bewijst Netflix nog maar eens met de Netflix Originals-serie ‘The Serpent’. De serie gaat over de ‘Bikini Killer’ Charles Sobhraj en speelt in Thailand. Sobhraj vermoordde begin jaren zeventig meer dan tien toeristen op de Hippie Trail, een reisroute van Europa naar Zuidoost-Azië die veel door hippies werd afgelegd.

Hoewel het plot niets met mode te maken heeft, vallen kijkers massaal voor de trends uit de jaren 70, en dan met name de outfits van Jenna Coleman, die in de serie de rol van Marie-Andrée alias Monique, de partner van Sobhraj, speelt (links op het hoofdbeeld).

Vijf dagen nadat de serie van start ging, werd al een toename in belangstelling voor mode uit de jaren 70 waargenomen, aldus een persbericht van online zoekplatform Stylight. Zo waren broeken met wijde pijpen bijzonder populair, met een stijging van 104 procent in het aantal clicks.

Netflix Pressroom

Gebreide vesten of slipovers, die al enige tijd aan populariteit winnen, lieten een sterke stijging zien van 80 procent. Ze zijn goed te combineren met een coltrui of een blouse. Ze kunnen echter ook afzonderlijk worden gedragen in de komende lente.

Aviator zonnebrillen noteerden een sterke stijging van 78 procent in het aantal clicks. Aviator brillen waren het meest populair in de jaren 70 en 80 en zijn vandaag de dag nog steeds erg gewild. Typerend voor de modellen zijn de grote druppelvormige glazen in donkergroene tint.

Netflix Pressroom

Ook grote, gouden Creolen zijn niet uit de 70-er jaren weg te denken en kunnen rekenen op 42 procent meer clicks. Beroemdheden uit die tijd droegen ze allemaal, waaronder Cher, Donna Summer en Prince.

Creolen werden vaak gecombineerd met zijden sjaals. Deze werden om het hoofd gewikkeld gedragen en waren gewoonlijk bedrukt met opvallend, kleurrijke patronen. Een hoofddoek gecombineerd met opvallende gouden sieraden en gedurfde oogmake-up maakten de perfecte jaren '70 look compleet. Maar de zijden sjaals werden ook gedragen als sjaal of als riem die om de heupen werd geslingerd. Onder andere Stevie Nicks, frontvrouw van Fleetwood Mac, deed dit. Zij wordt vandaag de dag nog steeds beschouwd als een van de pioniers van de boho-look.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.