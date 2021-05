Op hoge hakken in de wolken: nieuw boek van Aileen Out vertelt verhalen achter stewardessenuniforms

Beeld: Aileen Out, fotografie Rosalie van den Kerckhove

Scherp gesneden silhouetten, sculpturale hoedjes, kleurrijke sjaaltjes en strakke kraagjes: maar weinig uniforms spreken zo tot de verbeelding als die van stewards en stewardessen. Maar al die glamour kent ook zijn keerzijden: in de luchtvaart bestaan strenge regels omtrent uiterlijk, die soms tegen algemene normen en waarden in gaan. Wat zijn de verhalen achter deze uniforms? Wat maakt ze zo geliefd? Welke dresscodes bestaan er in de luchtvaart, en hoe verhouden die regels zich tot lokale (kleed)culturen? Die vragen onderzoekt Aileen Out in het boek ‘Op hoge hakken in de wolken’, Dat op 25 mei verschijnt.

Voor het boek werkte Out samen met Cliff Muskiet, werkzaam als purser bij de KLM, en tevens de grootste verzamelaar van stewardessenuniforms ter wereld. Aan de hand van gesprekken en interviews bespreken Out en Muskiet de logica achter de uniforms, evenals belangrijke ontwikkelingen in de branche tussen 2017 en 2020. Zo legt Muskiet uit waarom luchtvaartmaatschappijen specifieke kledingkeuzes maken, en doet Out verslag van de discussie rondom de controversiële kledingvoorschriften van Qatar Airways die in 2019 uitbrak.

Out is eigenaar van het blog Prettybusiness.nl, het enige blog in Nederland dat exclusief gericht is werkkleding, en de Engelse equivalent Prettybusinessworld.com. Daarnaast geeft ze presentaties en advies aan bedrijven rondom werkkleding. In maart verscheen haar boek ‘Helden in witte pakken’, over werkkleding in de zorg.

‘Op hoge hakken in de wolken’ is vanaf 25 mei verkrijgbaar bij verschillende (online) boekhandels.

