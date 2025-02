Outdoorfestival Nomadsland van A.S. Adventure en Travelbase komt terug

Na een succesvolle eerste editie van het outdoor en hiking festival, Nomadsland, keert het festival dit voorjaar terug. Nomandsland wordt dit jaar in twee weekenden georganiseerd door A.S. Adventure en Travelbase, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Nomadsland vindt plaats op de idyllische locatie langs de rivier Ourthe rond Houffalize (België). Gedurende het verblijf kunnen bezoekers geplande hikes verwachten van 15, 25, of 40 kilometer, maar ook workshops, talks, live muziek en een openluchtcinema.

Het festival vindt plaats in de weekende van vrijdag 16 tot en met zondag 18 mei, en van vrijdag 23 tot en met zondag 25 mei. De pre-registraties zijn al geopend en op 26 februari om 16:00 uur start de officiële ticketverkoop. De tickets zijn te boeken via de website. Wie geen kampeermateriaal tot zijn beschikking heeft, kan dit huren via A.S. Adventure.