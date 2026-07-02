State of Fashion Biënnale 2026 trekt 60.000 bezoekers

De State of Fashion Biënnale 2026 is na twee maanden looptijd tot een goed einde gebracht: in totaal kwamen 60.000 bezoekers ervoor naar Arnhem. Dat meldt de organisatie in een persbericht.

De vierde editie, met de titel ‘Available to Promise’, werd op 13 mei officieel geopend door Koningin Máxima. Met veel conceptuele werken — in plaats van de hoge mode die bezoekers wellicht verwachtten — ontmaskerde de biënnale de ‘shiny’ kant van de industrie.

Curatoren Shanu Walpita (Londen), Anne Zhou (Londen) en Anouchka van Driel legden de focus op productiesystemen en raakten actuele thema's aan, zoals onrecht in arbeid, invloeden van ai en data en de ecologische risico’s van een op hol geslagen modesysteem. Het lokale team werkte hiervoor samen met meer dan dertig nationale en internationale makers.

Om de reikwijdte te vergroten, en met het oog op financiering voor komende jaren, werden tevens parallelle programma's opgezet in belangrijke productielanden: Ghana, Sri Lanka en China.