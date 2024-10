Stedelijk Museum eert Erwin Olaf met grote tentoonstelling van zijn werk

In het najaar van 2025 opent het Stedelijk Museum een tentoonstelling over het werk van de Nederlandse fotograaf en kunstenaar Erwin Olaf. Het is de eerste grote expositie sinds zijn onverwachte overlijden vorig jaar en de eerste keer dat zijn werk in Nederland zo uitgebreid getoond wordt, zo meldt het museum.

Olaf staat in de modewereld vooral bekend om zijn iconische foto’s van mensen, waaronder de Nederlandse Koninklijke Familie, en om zijn modefotografie. Zo werkte hij onder andere voor Diesel in 1998 en maakte modecampagnes voor prestigieuze publicaties zoals The New York Times, Elle, Vogue en Vanity Fair. Ook was hij verantwoordelijk voor de vormgeving en fotografie van de grote modetentoonstelling Catwalk, die in 2016 in het Rijksmuseum werd gepresenteerd. In 2019 nam het Rijksmuseum vijfhonderd van zijn werken op in de collectie.

Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum, onderstreept in het persbericht dat Olaf meer was dan alleen een fotograaf: “Erwin Olaf was ongelooflijk veelzijdig als kunstenaar. Wij willen in de tentoonstelling niet alleen zijn bekendste foto’s, series en films tonen, maar ook de rauwere, onderbelichte kant van zijn werk belichten. We willen de raakvlakken van zijn werk met kunst, reportage, reclame, werk in opdracht, activisme, magazinefotografie en film onderzoeken. Olaf was een vrijdenker en een onvermoeibare voorvechter van gelijke rechten en vrijheid van meningsuiting. Deze kracht sluit aan bij de waarden die het Stedelijk hoog in het vaandel heeft staan.”

Op 22 oktober verschijnt het boek Erwin Olaf Springveld. Hard werken, hard feesten, geschreven door Mischa Cohen. Het boek biedt een kijkje in het leven van de kunstenaar en nieuwe inzichten in zijn werk. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel (De Arbeiderspers, € 49,99, ISBN 9789029541916).

De tentoonstelling Erwin Olaf is te zien van 11 oktober 2025 tot eind februari 2026 in het Stedelijk Museum Amsterdam.