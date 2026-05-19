Sûr Atelier in de race voor Appeltje van Oranje

Het Nederlandse maatwerklabel Sûr Atelier is een van de 50 kanshebbers voor een Appeltje van Oranje (2026). Dat heeft organisator Oranje Fonds bekendgemaakt. De sociale onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt onder de missie ‘samen armoede doorbreken’.

Oprichtster Lara Scot-Spliethoff is trots op de nominatie. “Het is dé prijs voor sociale initiatieven,” benadrukt ze op LinkedIn. Sûr Atelier heeft winkels in Utrecht en Haarlem, met achterin de naaiateliers, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kleding maken, in series en op maat. De kleermakers worden er verder begeleid in hun vakmanschap, om op den duur door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

De winnaar van de prijs wordt deels door het publiek bepaald; stemmen kan tussen 18 en 27 mei. Na een pitchdag kiest een jury zelf de 10 finalisten. In oktober worden drie winnaars bekroond door Koningin Máxima op Paleis Noordeinde. Zij ontvangen elk een bronzen beeldje, naar ontwerp van Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro om vrij te besteden binnen hun project.