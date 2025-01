Tentoonstelling ‘Dior - A New Look’ wegens succes verlengd

De modetentoonstelling ‘Dior - A New Look’, over het werk en nalatenschap van Frans couture-ontwerper Christian Dior, is wegens succes tot en met 2 maart verlengd. Dit meldt Kunstmuseum Den Haag vandaag in een persbericht. De tentoonstelling zou aanvankelijk te zien zijn tot eind januari.

Margriet Schavemaker, directeur van Kunstmuseum Den Haag deelt: “Inmiddels heeft de tentoonstelling al ruim 190.000 bezoekers getrokken en we willen nog veel meer modeliefhebbers de gelegenheid bieden om de prachtige ontwerpen te bewonderen. We zijn Maison Dior en andere bruikleengevers enorm dankbaar voor het mogelijk maken van deze verlenging.”

FashionUnited-redacteur Sylvana Lijbaart bezocht de tentoonstelling in het Kunstmuseum. Zij schreef hierover: "‘Dior - A New Look’ geeft een uniek kijkje in de wereld van de revolutionaire modeontwerper en zijn navolgers. Waar Dior de modewereld na de Tweede Wereldoorlog opschudde met zijn vernieuwende, romantische silhouetten, blijven zijn navolgers trouw aan de vormen die het vrouw-zijn vieren."

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden, Fonds 21, het Blockbusterfonds en de gemeente Den Haag.