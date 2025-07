Tentoonstelling Gianni Versace krijgt update voor doorreis naar Londen

De kleurrijke wereld en creatieve nalatenschap van de legendarische modeontwerper Gianni Versace worden gevierd in een nieuwe tentoonstelling in Londen. Deze tentoonstelling toont meer dan 450 zeldzame en vintage Versace-stukken, waaronder items gedragen door beroemdheden zoals prinses Diana, Elton John en Kate Moss.

De 'Gianni Versace Retrospectief', die al te zien is geweest in Nederland, Polen, Duitsland, Zweden en Spanje, is tot maart 2026 te bewonderen bij Arches London Bridge. De nieuwe tentoonstelling biedt een geüpdatete en uitgebreide kijk op de visionaire ontwerper. Drie thema's staan centraal: Gianni Versace als Italiaan en de impact van de Italiaanse cultuurgeschiedenis op zijn werk, zijn relatie met Londen en Britse persoonlijkheden, en voor het eerst een complete chronologie met looks van alle seizoenen vanaf herfst/winter 1987/88 tot zijn laatste collectie voor herfst/winter 1997/98.

“Met deze retrospectief vieren we de uitzonderlijke Italiaanse ontwerper Gianni Versace, een visionair die veel meer was dan de oprichter van een modemerk”, aldus de tentoonstellingsorganisatoren. “Hij was zowel een weerspiegeling van de snelle ontwikkelingen van zijn tijd als een drijvende kracht die deze veranderingen tot leven bracht en hun impact versterkte.”

Gianni Versace Retrospectief bij Arches London Bridge Credits: Arches London Bridge door Justin Sutcliffe

De tentoonstelling, gehuisvest in de iconische bakstenen bogen onder het station London Bridge, is de grootste retrospectief in het Verenigd Koninkrijk gewijd aan Gianni Versace. Veel items zijn nog nooit eerder in het Verenigd Koninkrijk tentoongesteld. De stukken zijn afkomstig van particuliere verzamelaars in heel Europa, waaronder Antonio Caravano, Rossella Catapano, Franco Jacassi, Salvatore Alderuccio en Doris Brugger, die zijn kleding al decennialang verzamelen en bewaren voor het nageslacht.

Curator Karl von der Ahe van Dreamrealizer: “Het is bijzonder betekenisvol om deze retrospectief naar Londen te brengen. Gianni Versace’s gedurfde, onbeschaamde visie zorgde voor een revolutie in de mode. Deze stad, zo rijk aan creativiteit en culturele invloed, is het perfecte podium om zijn nalatenschap te vieren.”

Arches London Bridge presenteert 'Gianni Versace Retrospectief’ met meer dan 450 Versace-stukken

Gianni Versace Retrospectief bij Arches London Bridge Credits: Arches London Bridge door Justin Sutcliffe

De retrospectief opent met aandacht voor Gianni Versace’s liefde voor gedurfde en kleurrijke prints. Er is een reeks zijden shirts uit de garderobe van Elton John te zien. Dit is een eerbetoon aan zowel de liefde van de ontwerper voor opzichtig design en zijn kenmerkende Barocco-print als aan zijn vriendschap met de Britse zanger, die elk zijden shirt ontworpen door Gianni Versace verzamelde.

De tentoonstelling richt zich vervolgens op Gianni Versace’s Italiaanse erfgoed en hoe motieven uit de Italiaanse cultuurgeschiedenis en het katholicisme zijn werk inspireerden. Denk aan neobarokke patronen en religieuze artefacten, geïllustreerd door een met kralen en borduursels versierd leren jack met kruisbeeld uit herfst/winter 1991/92. Vervolgens wordt zijn werkruimte getoond, die zijn interactieve samenwerkingsproces belicht. De studio is gevuld met rollen stof, samples, knopen, studs en spelden, evenals schetsen met handgeschreven notities van de ontwerper en Kodak-fotoafdrukken. Deze tonen de praktische benadering van de ontwerper ten opzichte van zijn mode.

Naast het ontwerptalent van Gianni Versace laat de tentoonstelling ook zien hoe de Italiaanse ontwerper een merkmaker was. Hij tilde het Huis Versace naar een hoger niveau met zijn glamoureuze en provocerende kijk op marketing. Hij maakte gebruik van wereldberoemde fotografen zoals Richard Avedon en boekte modellen zoals Kate Moss en Naomi Campbell voor zijn campagnes en shows. Ook wordt getoond hoe hij uitbreidde van kleding naar accessoires, woonartikelen en geuren, evenals gouden sieraden, die voornamelijk het Versace Medusa-icoon bevatten. Dit benadrukt zijn gedurfde mix van luxe en klassieke symboliek om een volledig lifestylemerk te creëren.

Gianni Versace Retrospectief bij Arches London Bridge Credits: Arches London Bridge door Justin Sutcliffe

'Gianni Versace Retrospectief’ tentoonstelling krijgt update voor bezoek aan Londen

Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling in Londen zijn de collecties van lente/zomer 1988 tot en met herfst/winter 1997. Deze zijn chronologisch geordend en tonen iconische visuele momenten uit de negentien jaar dat de ontwerper aan het roer stond van zijn label. Van de scherpe tailoring en gedurfde kleur- en printcombinaties van de jaren tachtig tot de theatrale weelde van zijn esthetiek in de vroege jaren negentig, die zijn visie op macht en glamour belicht, tot aan zijn laatste collectie voor zijn vroegtijdige dood.

Gianni Versace Retrospectief bij Arches London Bridge Credits: Arches London Bridge door Justin Sutcliffe

De meest opvallende ruimte binnen de tentoonstelling is gewijd aan Gianni Versace’s relatie met Groot-Brittannië. De aandacht gaat uit naar zijn relaties met sterren zoals prinses Diana, Elton John, Elizabeth Hurley, Naomi Campbell en Kate Moss. Hier wordt getoond hoe zijn mode de populaire cultuur, muziek en kunst beïnvloedde en hoe hij bijdroeg aan de opkomst van het supermodel. Belangrijke looks die elke ster droeg, worden getoond naast foto's, redactionele artikelen en originele catwalkbeelden.

Zijn liefde voor de Britse stijl werd benadrukt met de introductie van veiligheidsspelden in zijn zogenaamde 'bondagecollectie'. Deze was geïnspireerd op de Britse punkscene en werd een iconisch element in zijn werk. De Versace-veiligheidsspeldlook werd onderdeel van de populaire cultuur in de jaren negentig toen Liz Hurley een zwarte avondjurk droeg die aan de zijkant bijeen werd gehouden door grote kiltspelden naar de première van Four Weddings and A Funeral. Dit katapulteerde niet alleen Versace, maar ook de actrice naar de mainstream.

Gianni Versace Retrospectief bij Arches London Bridge Credits: Arches London Bridge door Justin Sutcliffe

Liz Koravos, algemeen directeur van Arches London Bridge: “Als een genie van zijn tijd is het fascinerend om deze ongelooflijke collecties verzameld te zien onder de gebogen bogen van de locatie. Gianni Versace is verbonden met zoveel in de moderne cultuur en zijn nalatenschap is blijvend, een teken van een getalenteerde ontwerper.

Versace was een pionier in collaboratieve kunst, iets wat tegenwoordig heel gewoon is. De kruisbestuiving tussen mode, muziek, popcultuur, beeldende kunst, antiquiteiten, beeldhouwkunst en de opkomst van het supermodel is allemaal terug te vinden in zijn werk. De grootste collectie vintage Versace die ooit het Verenigd Koninkrijk heeft bezocht, geeft bezoekers een caleidoscopische kijk op de jaren negentig.”

Gianni Versace Retrospectief bij Arches London Bridge Credits: Arches London Bridge door Justin Sutcliffe

Gianni Versace Retrospectief bij Arches London Bridge Credits: Arches London Bridge door Justin Sutcliffe