Tentoonstelling The Roaring Twenties in het Museum Kranenburgh

In Museum Kranenburgh gaat 17 oktober de tentoonstelling The Roaring Twenties van start. "De tentoonstelling laat ons door de ogen van zo’n zestig toonaangevende hedendaagse en historische kunstenaars, vormgevers en modeontwerpers kijken naar een wereld die razendsnel verandert onder invloed van technologische vooruitgang, sociaal-maatschappelijk engagement, en een nieuwe kijk op gender," zo is op de website van het museum in Bergen te lezen.

Er wordt terug- en vooruit geblikt op de twintigerjaren. "Nu, honderd jaar later, zijn we opnieuw in een bewogen decennium beland," aldus het museum.

Te zien is werk van onder meer Das Leben am Haverkamp, Duran Lantink, Maison the Faux, Bonne Suits en Studio Ninamounah. Gastcuratoren van de expositie zijn Colin Huizing, Liesbeth in ‘t Hout en Wieki Somers.

The Roaring Twenties is van 17 oktober tot en met 3 april 2022 geopend. De entreeprijs bedraagt 13,50 euro.