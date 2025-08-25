Tilburg organiseert in september tweede editie van Refashion Maand

De binnenstad van Tilburg staat in september opnieuw in het teken van duurzame mode. Tijdens de tweede editie van de Refashion Maand worden vintage, upcycling en bewust kopen centraal gesteld. Met dit initiatief wil de stad een alternatief bieden voor de traditionele modemaand en aandacht vragen voor de impact van fast fashion.

Het programma loopt de hele maand september en bevat uiteenlopende activiteiten. Op 6 september opent de This is Free Fashion Kids Store in de Emmapassage, waar bezoekers gratis kledingstukken kunnen meenemen. Gedurende de maand zijn er elk weekend gratis creatieve workshops in het Pop-up Park op het Pieter Vreedeplein, met onder meer upcycling en ruilmogelijkheden via mobiele kledingrekken. De maand sluit af met de Glamourday Refashioned Edition op 27 september, waar duurzame mode en beauty centraal staan.

Daarnaast wordt een speciale ‘Re-where’-route door de binnenstad gelanceerd. Deze wijst bezoekers de weg langs winkels met tweedehands aanbod, repairservices en upcycling-initiatieven. De route blijft ook na september onderdeel van de stad.

“Hoewel september traditioneel bekend staat als fashionmaand, kiest Tilburg voor een duurzame insteek met een focus op lokaal en bewust kopen en het geven van een tweede leven aan kleding, spullen en materialen”, zo staat in een persbericht.

De Refashion Maand bouwt voort op de succesvolle eerste editie van vorig jaar en speelt in op de groeiende belangstelling voor vintage en circulaire mode in Tilburg. De organisatie benadrukt dat de evenementen bedoeld zijn voor een breed publiek, van ervaren tweedehandskopers tot nieuwkomers die willen kennismaken met duurzame alternatieven.

De Refashion Maand vindt plaats van 6 tot en met 27 september in de binnenstad van Tilburg.