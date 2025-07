Eerste This is Free Fashion Kids pop-up winkel komt in Tilburg

De bedenkers van This is Free Fashion maakte eerder al bekend dat er een kindereditie aankwam, maar nu is ook de locatie bekend. De weggeefwinkel opent in september de deuren in Tilburg.

This is Free Fashion wil met de pop-up winkels mensen bewust maken van de hoeveelheid goede kleding die er al is. De organisatie geeft gebruikte kleding die nog in goede staat is een tweede leven en geeft ze gratis weg. De diverse pop-ups die de afgelopen maanden in Nederland plaatsvonden zorgden elke dag voor lange rijen bij de deur.

“De winkel is voor iedereen, rijk of arm. Delen gaat namelijk niet over geld. Maar over een manier van leven. De waarde van kleding laat je niet zien door er een paar euro voor te vragen maar door een verhaal te vertellen wat de rest van een mensenleven bij zal blijven: Laten we zuinig zijn op elkaar en onze spullen”, zo deelt mede-oprichter Lot van Os op LinkedIn.