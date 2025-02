Gratis mode als Paard van Troje: This is Free Fashion zet in op bewustwording

Wat begon met een zelfgetimmerd rek met daarop gratis mee te nemen kleding, heeft nu serieuze vormen aangenomen. This is Free Fashion opende op dinsdag 18 februari de derde pop-up met gratis kleding en streek dit keer neer op Utrecht Centraal.

De pop-up is opgezet als een winkel zoals elk ander modemerk: rekken vol met kleding, mooi uitgestalde accessoires, een ‘kassa’ en een pashokje. Echter, alle items zijn tweedehands. “We presenteren ‘afval’ als iets nieuws”, vertelt Dieuwertje Vorstenbosch, die samen met haar vriend Lot van Os verantwoordelijk is voor This is Free Fashion. Bezoekers krijgen elk drie tickets, waarbij één ticket gelijkstaat aan een item dat gratis meegenomen mag worden. Het item wordt netjes ‘afgerekend’ aan de kassa door het inleveren van het ticket.

De items die in de pop-up te zien en ‘te kopen’ zijn, komen allemaal van particulieren. Mocht This is Free Fashion echter op een punt komen dat de winkel leeg begint te raken, dan is daar een oplossing voor. “We werken samen met Wawollie Kringloop in Utrecht. We hebben hierdoor een back-up”, vertelt Vorstenbosch. “Niet iedereen ruimt tegelijk zijn kledingkast op en levert het bij ons in. Als het heel druk is in de winkel, dan hebben wij op een gegeven moment geen voorraad meer.” Bij de eerdere pop-ups in Tilburg en Amstelveen werkte This is Free Fashion ook samen met een lokale kringloop als back-up.

Het artikel loopt verder onder de afbeelding.

De rij bij This is Free Fashion loopt al snel om de hoek. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

This is Free Fashion als Paard van Troje: Gratis items met een verborgen boodschap

Dat er liefde is voor gratis spullen, blijkt wel op dinsdagmiddag. Nog voor de officiële opening op Utrecht Centraal vormt zich al een rij die om de winkel heen buigt. Het feit dat kleding gratis wordt weggegeven, kon de laatste tijd op kritiek rekenen. Zorgt dit er niet voor dat consumenten de waarde van kleding nog lager inschatten? “Ik vind het goed dat dit punt wordt aangehaald, want wij willen daar juist een gesprek over voeren met mensen”, geeft Vorstenbosch aan. “Alleen is de waarde van kleding nu al niet hoog, want we gooien het gemiddeld na zeven keer dragen weg. Dan kunnen we wel zeggen: ‘Doe duurzamer’, maar die boodschap landt nu niet.”

Daarom kiest This is Free Fashion voor een andere aanpak. “Mensen aanmoedigen duurzamer te kopen en consumeren? Ik zeg natuurlijk: doen! Maar dat is niet de enige weg. Het gros van de mensen is er niet mee bezig. Wij proberen die laatste groep aan te spreken en te laten zien wat er wordt weggegooid. Mensen zijn oprecht verbaasd over de items die in de pop-up te vinden zijn.” Zo hangen er kledingstukken waar de oorspronkelijke prijskaartjes nog aan zitten of die er gloednieuw uitzien. Ook merkkleding belandt in de winkel, zoals bijvoorbeeld Levi’s jeans. “Wij willen laten zien hoe waardevol het is en dat het dus geen afval is.”

Alle vrijwilligers en werknemers van de pop-up hebben trainingen gekregen zodat ze bezoekers goed kunnen informeren. Ze leerden niet alleen over hoe het eraan toegaat in de mode-industrie, maar ook over styling, zodat ze bezoekers kunnen begeleiden. Want wordt het item dat iemand kiest, uiteindelijk ook echt gedragen? In de winkel hangen daarom diverse reminders, waaronder een checklist: “Heb ik het echt nodig? Word ik hier gelukkig van? Past het bij mijn garderobe? Ga ik het 30 keer dragen?”

This is Free Fashion wil overstap naar circulaire economie versnellen

“We gaan met mensen het gesprek aan over de waarde van kleding, en ze gaan nadenken. Ze betreden de pop-up op een andere manier dan ze deze verlaten. Dat is precies de bedoeling. Het is het Paard van Troje. We komen met een fancy winkel de stad binnengereden, maar uiteindelijk word je van binnenuit ‘aangevallen’ met een soort bewustwording van je eigen koopgedrag”, vertelt de medeoprichter. “We proberen niemand belerend aan te spreken, maar juist vanuit positieve energie te handelen.”

Het artikel loopt verder onder de afbeelding.

Een van de vele stukken van informatie in de winkel. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

This is Free Fashion hoopt dat, op de symbolische plek van het grootste overstapstation van Nederland, Utrecht Centraal, de overstap van een lineaire naar een circulaire industrie verder wordt gemaakt. “We kunnen wel zeggen dat alles duurzaam moet, maar we moeten eerst minder kopen. Dat kan de grootste impact maken.” In de pop-up is onder andere te lezen dat de hoeveelheid kleding die op dit moment op aarde is, voldoende zou zijn om zes generaties lang iedereen te kleden. “En als je dan koopt, draag het dan ook, repareer het, en als je het beu bent, deel het dan, zodat het niet meteen afval wordt.”

Maar verandering komt niet zomaar tot stand. Vorstenbosch gelooft ook sterk in wetgeving die de industrie moet reguleren. “Er zijn te veel merken die kleding aanbieden voor twee of drie euro. We kunnen wel zeggen dat mensen daar niet moeten kopen, maar die drempel is voor veel mensen te laag. Voor dit soort gevallen moet er wetgeving komen.” This is Free Fashion zal blijven doorgaan met het confronteren van consumenten en hen sturen richting tweedehands kleding in plaats van goedkope, nieuwe items van lage kwaliteit.

De pop-up is nog tot en met 1 maart op Utrecht Centraal te vinden tussen spoor 18 en 19.