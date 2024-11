This Is Free Fashion opent pop-upstore in Amstelveen

Na een succesvolle pop-upstore in Tilburg, opent This Is Free Fashion een tijdelijke winkel in Amstelveen. This Is Free Fashion wil kledingstukken hun waarde teruggeven en tweedehandsmode populair maken middels hun gratis-kleding-concept. Het concept krijgt nu een nieuwe locatie: de Amstelveense pop-upstore opent van 29 november tot en met 29 december de deuren in het Binnenhof, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Het idee van een tijdelijke winkel in Amstelveen lag al een aantal weken op tafel. Het plan was om de winkel te openen op Black Friday (29 november) en dat gaat lukken. This Is Free Fashion startte in oktober een crowdfunding om de pop-upstore te realiseren en krijgt steun van de gemeente Amstelveen. Daarnaast zijn Amstelveners bereid bij te dragen aan de organisatie van de winkel, zo staat in het persbericht.

This Is Free Fashion gaat de strijd aan met grote merken door tweedehands kleding aantrekkelijk te maken voor groot publiek door kleding gratis aan te bieden. Het aanbod bestaat uit chique, tweedehands mode-items die tijdloosheid, stijl en luxe uitstralen. Om een ‘exclusieve winkelervaring’ te waarborgen, kunnen er een beperkt aantal bezoekers per keer de winkel betreden. Bezoekers krijgen bij de ingang maximaal drie kaartjes. Per kaartje mag men één item aanschaffen.

Het gratis-winkel-concept debuteerde met succes in de Tilburgse winkelstraat; de tijdelijke winkel bleef drie weken langer open dan gepland en ruim 12.800 items werden voorzien van een nieuwe eigenaar.

This Is Free Fashion is een non-profit initiatief en is opgericht door Dieuwertje Vorstenbosch en Lot van Os. De oprichters zijn van mening dat er al genoeg kleding op de aardbol is en hebben het doel om kledingstukken hun waarde terug te geven door tweedehandsmode populairder te maken. De pop-upstore krijgt na Tilburg nu een nieuwe locatie in Amstelveen, maar Vorstenbosch en Van Os dromen ervan het initiatief een landelijke dekking te geven.

De pop-upstore in Amstelveen is van vrijdag tot en met zondag geopend tussen 29 november en 29 december.