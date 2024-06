Van opluchting tot hulde: De reacties op het vertrek van Virginie Viard bij Chanel

Virginie Viard neemt afscheid van Chanel als creatief directeur. Het nieuws, dat bekendgemaakt werd in de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juni 2024, maakte veel los. Waar de meeste opmerkingen negatief zijn (van 'eindelijk' tot 'het werd tijd'), zijn er sommigen die Viard danken voor haar werk en vooral uitkijken naar haar vervanger.

Viard werd creatief directeur van Chanel na het overlijden van Karl Lagerfeld in 2019. Gedurende haar vijf jaar aan het roer van het Franse modehuis bracht ze veel veranderingen. Zoals modejournalist Suzy Menkes zegt, heeft Viard “acceptabele kleding” voor Chanel gemaakt. Er wordt veel gespeculeerd wie haar opvolger zal zijn.

Zo reageert de modewereld op het vertrek van Virginie Viard

Florence Hugony, merkspecialist

“Het is niet eenvoudig om Karl te vervangen, noch om een ​​richting te vinden die zowel de DNA-codes van Chanel respecteert als innovatief, verbazingwekkend, verrassend en artistiek is. [...] Natuurlijk zijn er meer exits geweest, maar deze is groot. [...] Dus we wachten af. Het wordt iets dat nog nooit eerder bij Chanel is gezien: creatie, kunst, gekke winkels, regelmatige verrassingen, een nieuwe Chanel!

Anna Mason Wynne-Williams, modeontwerper

“Virginie is een uitzonderlijke ontwerpster die prachtige werkkleding voor vrouwen heeft gemaakt vanuit het perspectief van een vrouw. Ik juich haar toe en hoop dat ze een geweldig volgend hoofdstuk heeft. En zoals altijd geïnteresseerd om te zien wat er daarna komt bij Chanel.”

Richard Biedul, model

“99,9 procent van deze opmerkingen zijn belachelijk. Chanel is een bedrijf en de financiën liegen niet. De omzet groeide met 16 procent op jaarbasis tot 19,7 miljard dollar in 2023. De omzet steeg met 14 procent in het vierde kwartaal van 2023. Chanel floreerde onder haar. Ja, het was misschien niet wat jullie allemaal op de catwalk wilden zien, maar wie van jullie zijn in werkelijkheid echte Chanel-consumenten of zelfs hun doelgroep?”

Walé Oyerinde, digitaal modeontwerper

“Geen enkele ontwerper kan Karl Lagerfeld vervangen, maar stel je het resultaat voor als het volgende creatieve team of ontwerper bij Chanel besluit om een AI-model te trainen met zijn hele archief terwijl hij er zijn creatieve draai aan geeft. Karl is weg, maar op de een of andere manier moeten ze (Chanel, red.) beter hun best doen om zijn creaties te waarborgen, want er is er geen zoals deze. Ik kijk uit naar een nieuw tijdperk bij Chanel.”

Àngelo, artiest

“Haal iemand van modescholen, geen gerecycleerde mensen. Frisse ogen, frisse creativiteit.”

Catalina Romero, Communicatie- marketing en pr-specialist

“Sinds Virginie Viard aantrad als Creative Director bij Chanel, begon het merk "vergeetbaar" te worden. Vroeger wachtten we letterlijk met spanning op de onthulling van elke afzonderlijke collectie en sinds Viard in de schijnwerpers kwam – wat ik niet zeg of beweer is dat het makkelijk is– resulteerde dit in een saaie resultaat. De collecties waren meer een niet-vernieuwend vervolg op de erfenis van Chanel of Karl Lagerfeld [...] Laten we eens kijken wie de volgende is die het merk in zijn oude glorie zal herstellen en wat er gaat gebeuren met de productie nu ze hun prijzen omhoog schieten om hun "status" en "aspirationele" profiel zo hoog en effectief als altijd te houden.”

Suzy Menkes, modejournalist

Menkes benadrukt in haar reactie dat Viard nauw heeft samengewerkt met Lagerfeld. “Ze begonnen samen toen Virginie in 1987 voor het eerst bij Chanel was en daarna met Karl samenwerkten bij Chloe. Ze werden een ontwerpduo in 1997, maar alleen Karl kreeg de eer. In 2019 heeft zij het geheel overgenomen. Het is een positie die niemand in de decoratieve kunsten zich wenst. Het genie van haar ‘baas’ was zijn vermogen om het moment vast te leggen, gedurende tien shows per jaar, waarbij hij een line-up van looks neerzette die rechtstreeks teruggingen naar de stijl van oprichter ‘Coco’ Chanel.”

De modejournalist vult aan: “Virginie volgt in haar eentje op nobele wijze de geest van Karl en maakt acceptabele kleding. [...] Virginie moet worden gefeliciteerd, en niet verguisd, omdat ze Karls vlag laat wapperen.”