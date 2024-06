Virginie Viard vertrekt als creatief directeur bij Chanel

Nadat ze Karl Lagerfeld opvolgde na zijn overlijden, staat de creatief directeur van het merk Chanel, Virginie Viard, op het punt te vertrekken.

Het nieuws werd bekendgemaakt in de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juni 2024. "Chanel bevestigt het vertrek van Virginie Viard na een vruchtbare samenwerking van vijf jaar als creatief directeur van de modecollecties, waarin ze de codes van het huis wist te vernieuwen met respect voor het creatieve erfgoed van Chanel, en bijna dertig jaar binnen het huis", aldus het huis in een persbericht dat werd verspreid door Vogue Business.

"Een nieuwe creatieve organisatie zal te zijner tijd worden aangekondigd. Chanel wil Virginie Viard bedanken voor haar opmerkelijke bijdrage aan de mode, creativiteit en vitaliteit van Chanel."

Het vertrek van Virginie Viard zorgt al voor opschudding in de modewereld en leidt tot sterke reacties

Zo postte journaliste Suzy Menkes op haar Instagram-account: "Virginie Viard treedt af als creatief directeur bij Chanel. Zij en Karl Lagerfeld begonnen samen toen Virginie voor het eerst bij Chanel werkte, in 1987 [...] Toen de beroemde ontwerper in 2017 verzwakte, deelde hij zijn rol publiekelijk met Virginie, totdat hij overleed. In 2019 nam ze de macht volledig over. Het was een positie die niemand in de decoratieve kunsten zou hebben gewild [...] Virginie volgt alleen de geest van Karl nobel en maakt acceptabele kleding. Maar het gerucht gaat dat de meest kwaadaardige modeontwerpers zeggen dat Chanel de prijs van de handtassen die altijd hebben gewerkt, heeft moeten verhogen om het verlies aan inkomsten van haar mode te compenseren [...] Virginie zou gefeliciteerd moeten worden, niet bezoedeld, omdat ze de vlag van Karl heeft laten wapperen."

Dit is des te meer het geval omdat de luxegroep onlangs bekendmaakte dat 2023 "een uitzonderlijk jaar" was, met recordverkopen van bijna twintig miljard dollar, waarvan de helft in Azië-Pacific, een regio die toch uitdagingen voor de sector opleverde.

Wie zal haar opvolgen? De vraag houdt het internet al bezig en zal zich blijven voordoen totdat haar opvolger is benoemd. Commentatoren noemen namen: Jeremy Scott? John Galliano? Haider Ackermann? Marc Jacobs? Simone Rocha? Pier Paolo Piccioli? Olivier Rousteing? De meest waarschijnlijke is Hedi Slimane, maar Bruno Pavlovsky, modevoorzitter van Chanel, heeft het gerucht dat de ronde deed onlangs ontkend.

Zal de Haute Couture Chanel-show, die op dinsdag 25 juni 2024 om 10.00 en 12.00 uur plaatsvindt, het officiële einde van Virginie Viard inluiden? In afwachting daarvan wensen we haar een eervol vervolg toe uit respect voor het werk dat ze heeft geleverd.