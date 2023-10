Viktor&Rolf-retrospectief gepland in Duits museum

De dertigjarige geschiedenis van Nederlands modehuis Viktor&Rolf is het onderwerp van een nieuwe tentoonstelling bij Kunsthalle München, zo maakt het modehuis bekend. De tentoonstelling krijgt de naam ‘Viktor&Rolf Fashion Statements’.

In totaal zullen er ruim 100 ontwerpen van het modeduo te zien zijn. Daarnaast zullen video's, schetsen en poppen getoond worden. De expo wordt gecureerd door Thierry-Maxime Loriot die ook verantwoordelijk was voor de grote tentoonstellingen over Jean Paul Gaultier en Thierry Mugler.

De tentoonstelling loopt van 23 februari 2024 tot en met 6 oktober van dat jaar.

Het concept doet denken aan de tentoonstelling die in 2018 werd gehouden in de Kunsthal in Rotterdam. Deze exo werd opgezet ter ere van het 25-jarig jubileum van het Nederlandse modehuis. Daar was onder andere de Russian Doll-collectie, waarmee het modeduo doorbrak, te zien, maar ook Cutting Edge Couture, Surreal Satin, Bedtime Story en Action Dolls. Sinds deze tentoonstelling zijn er echter nog veel andere memorabele collecties erbij gekomen zoals Fashion Statements (SS19), Change (FW20), Surreal Shoulder (SS22), Power Dressing (FW22) en Late Stage Capitalism Waltz (SS23).