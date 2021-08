Vogue Scandinavia wint Red Dot Design Award met ‘duurzaamste publicatie ter wereld’

Vogue Scandinavia en Stora Enso winnen de Red Dot Design Award voor het concept van hernieuwbare eco-verpakkingen, ontwikkeld om plastic in tijdschriftverpakkingen te vervangen, dat meldt Vogue Scandinavia in een persbericht. De Red Dot Award is een van de grootste ontwerpwedstrijden over heel de wereld.

De Red Dot Award is aan Vogue Scandinavia uitgereikt voor ‘uitzonderlijke ontwerpkwaliteit en creatieve prestaties’ in de categorie Brand & Communication Design, zo is te lezen. De winnende verpakking heeft twee versies: Normal Edition en Collectors’ Item Limited Edition. Beide verpakkingen zijn gemaakt van EnsocoatTM door Stora Enso. De materialen zijn gemaakt van hernieuwbare vezels. Deze verpakking vervangt de traditionele plastic verpakking die eenmalig gebruikt werd. De ‘limited-edition’-verpakking is voorzien van bijpassend artwork, geïnspireerd door Hilma af Klint, een Zweedse kunstenaar. Het tijdschrift en de verpakking zijn ontworpen om bewaard te worden op de boekenplank van de lezers.

“Ik voel me vereerd dat de Red Dot Award: Brand & Communication Design actuele kwesties aanpakt. Ik vind het geweldig dat Stora Enso en Vogue Scandinavia een duidelijk standpunt hebben en verantwoordelijkheid nemen om wereldwijd bewustzijn te creëren. Het brengt een duidelijke boodschap over die mensen anders kan laten denken”, aldus Peter Zec, CEO van Red Dot in het persbericht.

Vogue Scandinavia stelde als doel ‘de meest duurzame publicatie ter wereld’ te zijn. Daarom maakte het tijdschrift onder meer gebruik van plasticvrije verpakkingen en worden er twee bomen geplant voor elke boom die gekapt wordt voor het drukken van een nummer. De nummers worden bovendien niet meer in winkels verkocht, maar zijn alleen nog via de Vogue-website te verkrijgen om te voorkomen dat gedrukte exemplaren overblijven.