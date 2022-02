Zalen dicht, maar performances in de hal tijdens sluitingsperiode Modemuseum Antwerpen

Het ModeMuseum Antwerpen is tot en met 29 september 2022 gesloten voor technische aanpassingen. Toch blijft het in het museum niet helemaal dicht: in de sluitingsperiode worden meerdere keren performances georganiseerd in de imposante hal, zo blijkt uit een persbericht.

Op 26 februari is er een concert van Sylvie Kreusch in de hal, gecombineerd met een voorprogramma van Benjamin Abel Meirhaeghe. Op 25 maart, 1 april en 15 april zijn er performance-avonden gecureerd door theatermaker Sachli Gholamalizad, waarin verschillende performers optreden. “Ik vond het interessant om artiesten te brengen die niet aan mode verbonden zijn maar wel een link kunnen maken met MoMu,” aldus Gholamalizad in het persbericht. “Wat hen verbindt, is dat ze niet mainstream zijn maar verdienen om gezien te worden, omdat ze allemaal een interessant parcours hebben.”

In de modetentoonstelling E/Motion, die tot 23 januari werd getoond, was ook al een performance te zien van de hand van Meirhaeghe. Hiermee wilde het museum ‘nagaan hoe we onze werking kunnen verbreden’, aldus directeur Kaat Debo in het persbericht. “In de toekomst willen we verder blijven experimenteren met andere disciplines zoals muziek, dans, theater en performance en dit ook buiten de muren van onze tentoonstellingsruimes en buiten onze gebruikelijke openingsuren.”

De performances in februari, maart en april starten telkens om 20.00 en duren tot uiterlijk 23.30. De deuren openen om 19.00.