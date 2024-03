Zo reageert de modewereld op het vertrek van Dries van Noten

De Belgische modeontwerper Dries van Noten gaat met pensioen. Hij stapt op als creatief directeur bij zijn eigen gelijknamige modehuis om van andere dingen te kunnen genieten. Dit liet de ontwerper gisteren weten in een statement, waarin hij ook benoemt plaats te willen maken voor de volgende generatie. Lees hier hoe mensen uit de modewereld reageren op het nieuws.

Merle Ginsberg, Moderedacteur

“Het breekt mijn hart om afscheid te nemen van Dries Van Noten, die na drie decennia stopt met zijn gelijknamige modemerk. Ik droeg zijn kleding vaak, naar grote evenementen in New York en Hollywood - nog steeds. Ik ontdekte hem in de jaren '90 bij WWD.

Ik heb zijn kleding jarenlang gedragen, ging naar zijn winkel in Parijs en leerde hem - en zijn team - kennen via een reeks interviews. Hij was een echte kunstenaar en bewandelde altijd zijn eigen pad - creëerde zijn eigen prints en stoffen - maakte combinaties van kleuren en prints waarvan niemand zou denken dat ze werkten - maar dat deden ze wel. Hij had en heeft veel trouwe kopers. Het merk zal blijven, een nieuwe ontwerper zal binnenkort worden benoemd - maar ik voel een groot verlies voor de modewereld. Is er nog plaats voor unieke talenten die geen vorm volgen? Ik hoop het van harte.”

1 Granary, Modeplatform

“Eindes zijn altijd triest - dat kunnen we niet ontkennen. Voor velen van ons is Dries van Noten een uitstekend voorbeeld van een ontwerper die erin slaagde een duurzame carrière op te bouwen met integriteit, trouw bleef aan zijn principes en zijn team volledig ondersteunde, inclusief de vele ambachtslieden in het buitenland. Deze waarden vertalen zich naar zijn ontwerpesthetiek die elk seizoen evolueerde, rijkelijk geïnspireerd door schoonheid, kunst en natuur. Het is vreemd om te zeggen, maar hij slaagde erin een merk op te bouwen dat zowel haute-fashion als betrouwbaar en authentiek was.

Maar in plaats van ons te richten op het einde, herinneren we onszelf eraan dat dit een gezond voorbeeld is voor de industrie. Dries Van Noten heeft bewezen dat dingen op je eigen manier doen vaak betekent dat je de roem, hype of glamour moet weerstaan. We hebben genoeg voorbeelden van ontwerpers die zichzelf een burn-out bezorgen, hun eigen (mentale) gezondheid verwaarlozen en hun stress afreageren op hun team. Laten we de vrijheid vieren die Dries zichzelf gunt, en de schoonheid en vreugde die hij buiten zijn werk zal ervaren. 'Ik wil mijn focus verleggen naar alle dingen waar ik nooit de tijd voor had,' deelt hij in een persbericht. Ik wens je veel tuinplezier, Dries!”

Camino Villa, Fashion Buyer & Consultant

“We waren verrast toen we deze week het nieuws hoorden dat Dries Van Noten met pensioen gaat. Hij wil, in zijn eigen woorden, zich wijden aan de dingen waar hij geen tijd voor heeft gehad en ook om plaats te maken voor de volgende generatie. Ik ken zijn passie voor tuinen en kan me voorstellen dat hij veel meer tijd zal besteden aan het onderhouden en cultiveren van zijn eigen tuinen. Hij is een prachtige ontwerper van kleurrijke tijdloosheid, die texturen en verschillende inspiraties combineert in elk van zijn collecties.

Hij wilde dat zijn kledingstukken je karakter zouden aanspreken, je zouden aanspreken en nog vele jaren met je mee zou leven. Zijn laatste modeshow in Parijs maakte me verliefd! Je moet moedig en wijs zijn om midden in het succes met pensioen te gaan. Maar je hebt je droom vervuld en ik wens je vanaf nu een "vreugdevol leven". Ik vertrouw erop dat de nieuwe creatief directeur van het merk zijn eigen talent weet te combineren met het fantastische archief.”

Bergdorfs, Warenhuis

“Dank je Dries. Viering van 38 jaar Dries Van Noten's uitzonderlijk originele stem en visie in de mode en daarbuiten.”

Kat van Duinen, Modeontwerper

[Gericht naar Dries van Noten, red.] “Ik ontvang uw bericht met veel verdriet, maar ook met veel empathie. U bent lange tijd de laatste belangrijke onafhankelijke ontwerper geweest, een baken van originaliteit en visie. Uw winkel in Antwerpen was een voortdurende bron van inspiratie en vreugde voor mij tijdens mijn periode daar, en belichaamde de aspiraties van talloze ontwerpers - waaronder ikzelf natuurlijk.

Je standvastig vasthouden aan je missie en proces, het handhaven van een compromisloze niet-commerciële houding te midden van wijdverspreide bijval, is een bewijs van je integriteit in een industrie die vaak verteerd wordt door zijn eigen hebzucht. Ik hoop dat je jezelf de luxe van tijd gunt - om te wandelen, om in de verte te staren, om jezelf onder te dompelen in de rust van de natuur en misschien zelfs om je over te geven aan het simpele plezier van uitslapen. Jouw invloed is een onophoudelijke bron van magie en inspiratie voor mij geweest, onuitwisbaar verweven met de oppervlakte van mijn modebewustzijn. Met oprechte waardering en diepste respect, Kat van Duinen.”

Alana Zimmer, Model

“Altijd zo'n plezier om deze prachtige show te lopen na al die jaren. Grote dank.”