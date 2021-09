A Bathing Ape-oprichter nieuwe creatief directeur van Kenzo

Japanse streetwear ontwerper en oprichter van iconisch merk A Bathing Ape, Nigo, is de nieuwe creatief directeur van Kenzo, zo meldt WWD exclusief. Nigo, geboren als Tomoaki Nagao, zal in januari zijn eerste collectie voor het merk presenteren.

Nigo start als creatief directeur voor het merk op 20 september, aldus WWD. “Hij heeft Kenzo jarenlang gevolgd,” aldus Sidney Toledano, de CEO van LVMH Fashion Group waar Kenzo onder valt, tegen de online publicatie. “Ik was onder de indruk van zijn persoonlijkheid, zijn creativiteit en zijn kennis over Kenzo. Hij had meteen een visie voor de juiste jas, de juiste trui. Hij was al producten aan het ontwikkelen vanaf de eerste keer dat wij elkaar spraken.”

Nigo heeft naar verluidt een heel uitgebreid archief aan Kenzo-items. In een statement in handen van WWD schrijft de ontwerper dat Kenzo Takada (de wijlen oprichter van het merk) door middel van zijn begrip van diverse culturen originele items kon creeeren. “Het is ook de essentie van mijn eigen filosofie van creativiteit. Om de geest van Kenzo’s ambacht te erven en een nieuw Kenzo op te zetten is de grootste uitdaging van mijn dertigjarige carrière.”

Nigo is de oprichter van cultlabel A Bathing Ape. Door velen wordt hij gezien als de ‘godfather of urban streetwear’. A Bathing Ape (ook wel bekend als Bape) werd opgericht in 1993. Nigo heeft in zijn carriere ook samengewerkt met artiest Pharrell Williams om de streetwear merken Billionaire Boys Club en Ice Cream op te zetten. Daarnaast heeft de ondernemer ook ontworpen voor de UT-lijn van Uniqlo en heeft hij het merk Human Made opgezet dat heeft samengewerkt met onder andere Adidas Originals, Kaws en Levi’s.