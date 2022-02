Aandeelhouder Guess eist ontslag mede-oprichters vanwege grensoverschrijdend gedrag

Een aandeelhouder van Guess?, Inc. eist het ontslag van mede-oprichters Paul Marciano en Maurice Marciano, zo meldt nieuwsbureau DPA. Legion Partners Asset Management LLC eist het vertrek van de twee uit de directie vanwege de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Paul Marciano.

“Een decennium lang zijn er beschuldigingen van intimidatie en een patroon van aanrandingen aan het adres van Paul, terwijl zijn broer Maurice klaarblijkelijk heeft weg gekeken als een voormalig voorzitter van de directie,” aldus Legion, in een publieke brief aan de directie van Guess?, Inc.

Recentelijk kwamen er nieuwe beschuldigen over Paul naar buiten. Daarom heeft Legion nu de directie gevraagd om snel actie te ondernemen en Paul zijn uitvoerende kracht te ontnemen en beide broers uit de directie te zetten. Op zijn minst moet de directie zich toewijden aan het niet herkiezen van de twee bij de aankomende jaarlijkse vergadering.