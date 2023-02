Abercrombie & Fitch Co. stelt onafhankelijke directeur aan

Abercrombie & Fitch Co. stelt Helen Vaid aan als onafhankelijk directeur, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Vaid bekleed de functie sinds 16 februari. Met Vaid aan boord, wordt de Raad van Bestuur uitgebreid naar elf leden, waarvan zes vrouwen zijn.

Voordat Vaid op de stoel als directeur ging zitten, was zij CEO bij Foundry Brands, een digitaal merkplatform. Daar was ze verantwoordelijk voor het versnellen van de omnichannel groei.

“We zijn blij dat we Vaid mogen verwelkomen bij Abercrombie & Fitch. Ze brengt meer dan twintig jaar ervaring met zich mee in het leiden van customer engagement en groeistrategieën voor een aantal platforms”, aldus Nigel Travis, voorzitter van de Raad van Bestuur, in het persbericht. “Ze kent de sector op haar duim en beschikt over een uitmuntende digitale expertise, die voortdurend in staat is om in de voorhoede te blijven van een steeds veranderend retaillandschap.”